نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف حساب المواطن 15 مليون ريال إجمالي التعويضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف حساب المواطن، والإجراء الذي ينبغي القيام به إذا كانت الدفعة تحت الإجراء، ولم يتم صرف الدعم إلي المستفيدين الذي صدرت لهم نتائج الأهلية.

وقد صرحت خدمة المستفيدين وذلك ردًا على الاستفسار عن عدم نزول دعم الدفعة الـ38، إنه ينبغي التواصل مع البنك والتأكيد على إنه لم يتم الإيداع بالفعل، وتحتاج إلي توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من خلال ” الدفعات المالية” دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب.

كشف حساب المواطن وتفاصيل الدفعة 38

وقد قام برنامج حساب المواطن اليوم بإيداع 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر يناير إلي المستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لشروط الاستحقاق في الدفعة 38 حوالي 10.7 ملايين مستفيد.

15 مليون ريال سعودي هو حصيلة مجمل التعويضات التي تم دفعها عن الدفعة السابقة وذلك بأثر رجعي، وبهذا صار إجمالي ما قد تم دفعـه من قبل البرنامـج للمستفيدين إجمالا حوالي 88 مليار ريال سعود، من ضمنها 653 مليـون ريال سعودي تعويضات عن دفعـات سابقة.

توزيع نسبة الاستحقاق من البرنامج

فقد أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن “سلطان القحطاني” أن : 78% من المستفيدين قد حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة حوالي 1047 ريالًا، بينما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مختلفين نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الاستحقاق أكثر من 185 ألف، بنسبة 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

كما قال “القحطاني” أن نسبة أرباب الأسر قد بلغ 93% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7% في حين أن بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% ونسبة الذكـور المستقلون 57%، و14% من المستحقين قد حصلوا علي الاستحقاق الجزئي فقط، بينما الباقي قد حصلوا علي الاستحقاق الكامل

ولمعرفة نظام الصندوق العقاري الجديد اضغط هنا

ضوابط حساب المواطن وبعض التعديلات

وقد أقر برنامج حساب المواطن مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي ضمنت الفرد المستقل كما يلي :

تعليق التسجيل للمستفيدين الجدد في البرنامج.

وأيضا تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

ومن ضمن هذه التعديلات أيضا أن يتم التعليق لاستقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم عن طريق برنامج حساب المواطن، وهذا بعد تاريخ صرف الدعم للدورة “28” من شهر مارس لعام 2020م.

ومن ضمن التعديلات أيضا إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ عمره ثمانية عشر عامًا أو أكثر، ويتم ذلك بتقديم أثبات على ذلك مثل عقد إيجار موحد وذلك كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، حيث تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما شملت تعديلات الضوابط وجود حد أعلى للاستحقاق حيث يتم حساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، بشرط ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

ولتفاصيل تجديد اشتراك الغرفة التجارية إلكترونيا اضغط هنا