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عمر شويل - جدة عاجل تسعيرة البنزين فى السعودية اليوم بعد مراجعة ارامكو الجديدة لشهر يناير2021، حيث تفصلنا لحظات قليلة على بدء تطبيق اسعار مواد البترول والطاقة الجديدة فى صباح يوم الغد الاثنين الموافق 11 يناير 2021،على أن يتابع اعداد كبيرة من المواطنين حالياً جميع تصريحات شركة أرامكو التي ستبدأ بعد قليل بالإعلان عن جميع أسعار المواد الوقود على شكل نتابع مع حضراتكم من خلال موقعكم اقرأ ثقفني الاخباري

عاجل تسعيرة البنزين فى السعودية اليوم

سيتم بث بعد لحظات قليلة من الآن من قبل وسائل إعلامية سعودية المؤتمر الصحفي الخاص بشركة ارامكو للإعلان عن أسعار المواد البترولية ومنتجات الطاقة والمياه بعد تطبيق مراجعة حية لأسعارها داخل السوق المحلي والعالمي وذلك لكونها من الاسعار الغير مستقرة التي طارة ترتفع وتارة تنخفض، على أن نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية جميع تصريحات شركة أرامكو حيال الأسعار الجديدة التي ستطبق اعتباراً من صباح يوم الغد فى جميع انحاء المملكة العربية السعودية

أسعار البنزين فى السعودية الآن

عادة ما يتم تعديل أسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية بشكل شهري وذلك لتلبية احتياجات الأسواق السعودية من بنزين 91 وبنزين 95، التي تأتي جميع اسعارها فى الاسواق السعودية حالياً على النحو التالي:-

بنزين 91 (1.44) ريال سعودي.

بنزين 95 (1.58) ريال سعودي.

ديزل 0.52 ريال سعودي.

باترول 0.75 ريال سعودي.

كيروسين 0.70 ريال سعودي.

على أن من المقرر بعد قليل على ان يتم الاعلان عن أسعار شهر فبراير الجديدة على مستوى جميع محطات الوقود.