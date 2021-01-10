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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الوقود الجديدة في السعودية يناير 2021 // المؤشر يتجه إلي الصعود في الأسعار تفاصيل حصرية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار الوقود الجديدة في السعودية، متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز “ثقفني” داخل المملكة العربية السعودية، في ظل متابعة كل ما يشغل اهتمامات المواطن داخل المملكة، وجد عمليات ترقب كبيرة لصدور الأسعار الجديدة لأسعار البنزين لشهر يناير 2021، والتي ستعلن بعد ساعات قليلة من قبل اللجنة المختصة لتحديد أسعار المشتقات البترولية من “بنزين، وكيروسين، وغاز، وسولار”، وكانت المملكة قد حددت تحديد أسعار الوقود كل ثلاث أشعر “ربع سنوية”، قبل أن تتراجع وتحدد أن الأسعار سوف يتم تحديدها شهرياً، وتحديداً في يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويبدأ التطبيق في صباح اليوم التالي لتحديد الأسعار.
أسعار الوقود الجديدة في السعودية
بناءً على التوقعات للأسعار المستقبلية فمن الوارد أن يكون هناك زيادة في الأسعار خلال الشهر القادم، بعد أن أرتفع سعر برميل خام برينت وخام تكساس في الفترة الماضية، نتيجة الآمال المنعقدة من قبل المستهلكين على أن بدأ أعطاء المواطنين لقاح كورونا، قد يجعل الدول الصناعية الكبرى تعيد الكثير من أنشطة الإنتاج مما يعمل على إدارة عجلة الإنتاج، وزيادة الطلب على البترول خلال الفترة القادمة.
أسعار الوقود الجديدة في السعودية يناير 2021
كانت الأسعار لشهر ديسمبر 2020 والمعمول بها حتى اللحظة كما يلي.
|بنزين 91
|السعر 1.44 ريال
|بنزين 95
|السعر 1.58 ريال
|سعر الديزل
|السعر 52 هللة
|سعر الكيروسين
|السعر 70 هللة
|سعر غاز الديزل
|السعر 75 هللة
التوقعات لسعر البنزين خلال شهر يناير 2021
بناءً على التحليل لسوق الطاقة والعرض والطلب فأن شركة أرامكوا، من المتوقع أن ترفع أسعار البنزين خلال الشهر القادم، وأعلنت أرامكو أنها تقوم باختبار المنتجات البترولية في الأسواق من مصدرها حتى يتم توصيلها إلي المستهلك لضمان جودة المنتجات للمستهلكين، وأعلنت أن كل مواطن يمكنه معرفة الأسعار الجديدة من خلال الرباط التالي دون الذهاب إلي محطات الوقود لمعرفة الأسعار الجديدة، التي سيتم تطبيقها من صباح غداً الإثنين الموافق 2021/01/11 وهو الموعد المحدد لتطبيق السعر الجديد|.
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