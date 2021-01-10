نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الوقود الجديدة في السعودية يناير 2021 // المؤشر يتجه إلي الصعود في الأسعار تفاصيل حصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الوقود الجديدة في السعودية، متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز “ثقفني” داخل المملكة العربية السعودية، في ظل متابعة كل ما يشغل اهتمامات المواطن داخل المملكة، وجد عمليات ترقب كبيرة لصدور الأسعار الجديدة لأسعار البنزين لشهر يناير 2021، والتي ستعلن بعد ساعات قليلة من قبل اللجنة المختصة لتحديد أسعار المشتقات البترولية من “بنزين، وكيروسين، وغاز، وسولار”، وكانت المملكة قد حددت تحديد أسعار الوقود كل ثلاث أشعر “ربع سنوية”، قبل أن تتراجع وتحدد أن الأسعار سوف يتم تحديدها شهرياً، وتحديداً في يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويبدأ التطبيق في صباح اليوم التالي لتحديد الأسعار.

أسعار الوقود الجديدة في السعودية

بناءً على التوقعات للأسعار المستقبلية فمن الوارد أن يكون هناك زيادة في الأسعار خلال الشهر القادم، بعد أن أرتفع سعر برميل خام برينت وخام تكساس في الفترة الماضية، نتيجة الآمال المنعقدة من قبل المستهلكين على أن بدأ أعطاء المواطنين لقاح كورونا، قد يجعل الدول الصناعية الكبرى تعيد الكثير من أنشطة الإنتاج مما يعمل على إدارة عجلة الإنتاج، وزيادة الطلب على البترول خلال الفترة القادمة.

أسعار الوقود الجديدة في السعودية يناير 2021

كانت الأسعار لشهر ديسمبر 2020 والمعمول بها حتى اللحظة كما يلي.