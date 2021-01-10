نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسعيرة البنزين فى السعودية اليوم بتحديث ارامكو لشهر جمادي الأول 1442 | يناير 2021 على اسعار بنزين 91 و95 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسعيرة البنزين فى السعودية اليوم بتحديث ارامكو لشهر جمادي الأول 1442،حيث بعد طول انتظار بدء مجريات المؤتمر الصحفي الخاص للاعلان عن اسعار منتجات الطاقة والمياه لشهر جمادى الاول التي يتم مراجعتها من قبل شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية،على أن نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان ومن خلال الفقرة التالية آخر تفاصيل تلك الأسعار المستحدثة من قبل شركة أرامكو لتطبيقها لمدة شهر وذلك من خلال موقعكم ثقفني الاخباري.
تسعيرة البنزين في السعودية اليوم
سيتم تطبيق مراجعة خاصة على أسعار منتجات الطاقة والمياه داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعد قرارات أرامكو لتغيير مواعيد تطبيق تلك المراجعة إلى مراجعة شهرية بدل من مراجعة دورية، على ان نستعرض على رأس الساعة جميع تصريحات شركة أرامكو التي ستنقل بعد قليل للإعلان عن تحديثات شهر يناير، على أن من المقرر عن ايتم الخروج عن تصريح أرامكو الاخير تسعيرة البنزين الجديدة على أن نتابع و نستعرض مع حضراتكم جميع تلك الأسعار على رأس الساعة.
اسعار البنزين فى السعودية
يتم بشكل شهري تعديل أسعار منتجات البترول والطاقة وذلك نسبتاً لمراجعة أسعار تصديرها للخارج، حيث يتم تلبية احتياجات جميع مركبات المملكة العربية من خلال توفير بنزين 91 وبنزين 95 وذلك على مستوى جميع محطات الوقود والطاقة، على أن تأتي الأسعار الحالية الموجودة داخل محطات الوقود والطاقة على مستوى التالي:-
بنزين 91:- 1.44 ريال سعودي
بنزين 95:- 1.58 ريال سعودي
ديزل:- 0.52 ريال سعودي
البترول:- 0.75 ريال سعودي
كيروسين:- 0.70 ريال سعودي
علماً على أن جميع أسعار المواد البترولية معدلة ومستحدثة بناء على تعديلات أرامكو اعتباراً من صباح يوم الغد الاثنين 11-1-2021 في تحديثات نتابعها مع حضراتكم على رأس الساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسعيرة البنزين فى السعودية اليوم بتحديث ارامكو لشهر جمادي الأول 1442 | يناير 2021 على اسعار بنزين 91 و95 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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