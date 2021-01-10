نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر لتر البنزين في السعودية اليوم بعد مراجعة ارامكوا تشهد ارتفاع جديد في أسعار البنزين في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر لتر البنزين في السعودية اليوم، بعد مراجعة ارامكوا لأسعار النزين الجديدة التي يترقبها أعداد كبيرة من مواطني ومقيمي المملكة نظرا لعلم الجميع أن اليوم العاشر من الشهر الميلادي هو موعد تعديل أسعار البنزين منهم من كان يتوقع زيادة في أسعار البنزين ومنهم من كان يتوقع انخفاض في أسعار البنزين بين هذا وذلك تعلن ارامكوا بيان جديد يحتوي علي أسعار البنزين الجديدة في المملكة، طبقا لمراجعتها الشهرية للجدول الزمني الجديدة لمراجعة أسعار مواد الوقود التي سار يعلن شهريا بدل من كل أربعة اشهر مثل باقي الدول العربية ونوضح لكم عبر هذا المقال في موقعكم ثقفني سعر لتر البنزين في السعودية اليوم.

سعر لتر البنزين في السعودية اليوم

أسعار البنزين اليوم حتي دقات الساعة الثانية عشر من يوم الأحد الموافق 10 من شهر يناير 2021 كالتالي:

بنزين فئة 91 سعر اللتر 1.44 ريال سعودي بنزين فئة 95 سعر اللتر1.58 ريال سعودي الديزل 0.52 ريال سعودي الكيروسين 0.70 ريال سعودي غاز البترول 0.75 ريال سعودي

بعد مرور الساعة الثانية عشر من مساء اليوم تتغير أسعار البنزين ومواد الوقود إلي أسعار البنزين الجديدة وذلك حسب الجدول الزمني الجديد لمراجعة أسعار البنزين حيث يبدأ العمل بالأسعار الجديدة حتي نهاية يوم 11 فبراير 2021، على جانب آخر أوضحت Aramco السعودية أن تكاليف النقل والضرائب وسعر النفط العالمي أهم عوامل انخفاض أو ارتفاع أسعار البنزين الجديدة، فكلما زادت أحدهما تؤثر بشكل كبير على أسعار الوقود، بالإضافة إلي للعديد من العوامل المؤثرة الأخري.

ارامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة الآن



أعلنت شركة ارامكوا السعودية كبري الشركات البترولية في المملكة المنوطة بعرض أسعار البنزين ومواد الوقود في المملكة أنها توفر لكافة مواطني ومقيمي المملكة جميع أنواع البنزين من فئة 95 وفئة 91 بجودة عالية جدا خالي من الرصاص يتمكن المواطن من ملاحظته بصريا، حيث جاءت أسعار البنزين الجديدة كالتالي:

بنزين فئة 91 1.62 ريال سعودي بنزين فئة 95 1.75 ريال سعودي غاز البترول 0.75 ريال سعودي الكيروسين 0.70 ريال سعودي الديزل 0.52 ريال سعودي

وفقا لما اعلنه موقع شركة ارامكوا منذ قليل وكانت أراءا العديد من المواطنين بين مؤيد ومعارض إلي تلك الأسعار لذا ندعوكم أعزاءي القراء بتسجيل تعليقك اسفل المقال حول رأيك في سعر لتر البنزين في السعودية اليوم.