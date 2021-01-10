نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل الهوية الرقمية بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهوية الرقمية هي المسمى الجديد لخدمة الهوية الوطنية على تطبيق أبشر أفراد، وقد عملت الأحوال المدنية على إطلاق تلك الخدمة من أجل تسهيل التحقق من هوية المواطن خاصة في حالة تقديمهم للبطاقة؛ فيمكن عن طريق الهوية الرقمية استعراض كافة بيانات الهوية بشكل الكتروني من خلال تطبيق «أبشر افراد»، كما إنها تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير QR Code، ومن مميزاتها أيضا أنه يمكن تحميل صورة منها على الجهاز الذكي الخاص بالمواطن، عند الحاجة إليها بدون أن يكون هناك اتصال بالإنترنت.

بعد خدمة الهوية الرقمية.. هل يمكن إلغاء التعامل بالهوية الوطنية ؟

أصبح اليوم أغلب التعاملات في المملكة تتم بشكل إلكتروني، من أجل التسهيل و التيسير على المواطن وقد جاء إصدار الهوية الرقمية بهذا الشكل للتسهيل في إثبات هوية حاملها ، و لكن بخصوص نقطة الابتعاد عن استعمال الهوية الوطنية بعد إصدار خدمة الهوية الرقمية، فقد أكد العديد من المسئولين بعدم إمكانية حدوث ذلك في الوقت الحالي، حيث أن بطاقة الهوية الوطنية ما زال يتم إصدارها من خلال مكاتب الأحوال المدنية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

وقد كشف الحساب الرسمي للأحوال المدنية على موقع التغريدات ” تويتر” ، بإن استخدام خدمة الهوية الرقيمة سيكون لها عدة مجالات إلكترونية مختلفة تمامًا عن الاستخدامات التي يتم فيها التعامل بالهوية الوطنية، وأنه على الرغم من كون المواطن قد لا يحتاج إلى حمل البطاقة، ولكنه في الوقت الحالي لن يستغني عن إصدارها بشكل نهائي.

يجدر الإشارة إلى إن بيانات بطاقة الهوية الوطنية، سوف تكون موجود بالكامل من خلال خدمة الهوية الرقمية ،و ذلك عبر تطبيق “ميدان ” والمتاح استخدامه لرجال الأمن السعودي، من أجل مساعدتهم على التحقق من هوية المواطن، إضافة إلى أنها تستعمل أيضا في كلا من :

البنوك

شركات الاتصالات

قطاعات الفنادق

السيارات.

طريقة تفعيل خدمة الهوية الرقمية بخطوات بسيطة

تعمل وزارة الداخلية بشكل مستمر على تقديم العديد من الخدمات الهامة، لكلا من الأفراد والمؤسسات بطريقة إلكترونية لتسهيل التعاملات المختلفة، و تعتبر خدمة الهوية الرقمية، من أحدث الخدمات التي وفرتها الوزارة مؤخرا من خلال تطبيق «أبشر أفراد» الإلكتروني و التابع إلى وزارة الداخلية، حيث يمكن لكلا من المواطنين و المقيمين تفعيل خدمة الهوية الرقمية ببساطة عبر التطبيق.

وإليكم طريقة تفعيل خدمة الهوية الرقمية بخطوات بسيطة، إتاحتها وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع كلا من المديرية العامة للجوازات ووكالة الأحوال المدنية، وهي كالتالي :

يقوم المواطن بتحميل تطبيق ” أبشر أفراد ” .

يقوم المواطن بتسجيل الدخول باستخدام الحساب الخاص به في «أبشر أفرد».

يتم الضغط على أيقونة «خدماتي».

يتم الضغط على أيقونة «تحميل الهوية الرقمية».

يتم مراجعة كافة بيانات البطاقة بعناية تامة.

يتم التوجه الى أسفل الصفحة و الضغط على أيقونة تأكيد «تحميل الهوية الرقمية».

من يمكنه الاستفادة من خدمة الهوية الرقمية؟

يمكن لكلا من المواطن و المواطنة الذي يحمل بطاقة الهوية الوطنية أن يستفيد من خدمة الهوية الرقمية .

ما هي صلاحية الهوية الرقمية ؟

صلاحية الهوية الرقمية 3 شهور فقط، و يجب على المواطن أن يدخل بشكل دوري الى الحساب من أجل تحديث البيانات .

ما هي هوية مقيم الرقمية ؟

هوية مقيم الرقمية هي نسخة الكترونية من هوية مقيم ، و هي متاحة على تطبيق أبشر أفراد .

من ناحية أخرى فقد أكد الحساب الرسمي للأحوال المدنية، بأنه يمكن البدء للجميع استخدام خدمة الهوية الرقمية عبر تطبيق أبشر، و سيتم الإعلان تباعا عن ربط الخدمة مع كافة الجهات من أجل التكامل التام في عملية استخدامها.