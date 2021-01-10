نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع اسعار البنزين فى السعودية شهر يناير 2021 بعد اعلان أرامكو أسعار بنزين 91 و95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين فى السعودية شهر يناير 2021 بعد اعلان أرامكو أسعار بنزين 91 و95 الجديدة التي ستطبق اعتباراً من صباح يوم الاثنين 11-1-2021 عقب عقد منذ قليل مؤتمر صفحي من قبل عملاق النفط السعودي شركة ارامكو السعودية على شكل نستعرض مع حضراتكم بشكل تفصيلي.

اسعار البنزين فى السعودية شهر يناير 2021

كشف المتحدث الرسمي لشركة أرامكو السعودية عن انتهاء أعمال مراجعة تحديثات شهر يناير والتي كشفت عن ارتفاعات جديدة فى أسعار البنزين تفاجئ حولها رواد التواصل الاجتماعي، حيث كان اسعار بنزين لتر 91 تصل الى 1.44 ريال سعودي بينما وصلت أسعار لتر 95 الى 1.58 على أن نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية اخر التفاصيل الواردة حيال تلك الاسعار الان.

آخر تحديثات أسعار بنزين الجديدة

أعلن المتحدث الرسمي لشركة ارامكو عن اسعار بنزين 91 -95 والتي جاءت على النحو التالي:-

سعر بنزين 91:- بسعر 1.62 ريال للتر

سعر بنزين 95:- بسعر 1.75 ريال للتر

على ان يتم تطبيق الأسعار السابق ذكرها اعتباراً من صباح يوم الغد على مستوى جميع محطات الوقود والطاقة، حيث ان الاسعار السابق ذكرها هي الأسعار الرسمية المطبقة حتى صباح يوم العاشر من فبراير المقبل وذلك عقب تطبيق مراجعة دقيقة على أسعار تصدير مواد البترول للخارج واسعارها المحلية، على انطبع الزيادة الجديدة لأسعار البنزين بطابع الذهول الا ان الاسعار التي تم تطبيقها هي الأسعار التي جاءت على مراجعة أسعار البترول للخارج.