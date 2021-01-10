نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين في السعودية يصل 1.75 ريال سعودي وفق عاجل تويتر ارامكو يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاء عبر عاجل تويتر ارامكو اسعار البنزين الجديدة في السعودية مساء الأحد 10 يناير 2021، وذلك لإعلان أعلي سعر للبنزين في السعودية حتي الآن، تماشياً مع سعر برميل النفط الذي واجه بعض التغيرات مؤخراً، وأعلنت شركة أرامكو، أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة في المملكة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا، حسب التغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية وفق ما حدث مؤخراً، ومع التغيرات الأخيرة يتم إعلان سعر البنزين اليوم ضمن آخر الأخبار ونرفقها لكم الآن.

سعر البنزين في السعودية يناير 2021

قامت “أرامكو” بتعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين من ربع سنوية إلى شهرية؛ ويكون الإعلان عن الأسعار يوم العاشر من كل شهر ميلادي، وتطبيق الأسعار صباح يوم الحادي عشر التالي للإعلان، والأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها قد ارتفعت قليلاً، ونتعرف الآن عليها وفق ما أعلنت الشركة عبر حسابها الرسمي خلال تويتر أرامكو.

جاء خلال تدوينات البعض آخر الأخبار بخصوص تغير الأسعار، وذلك ليتم تطبيق السعر الجديد بداية من صباح الإثنين 11 من يناير 2021، واستعداد الجمهور لهذه الأسعار يكون عن طريق التعرف عليها وهو ما يدفعنا لإرفاقها لكم الآن.

أسعار البنزين أرامكو

أعلنت الشركة عن الأسعار بداية من بنزين 91، وبنزين 95، وحتي غاز البترول المسال، وهذه الأسعار كالآتي:

سعر بنزين 91 بالسعودية: 1.62 ريال سعودي.

سعر بنزين 95 بالسعودية: 1.75 ريال سعودي.

سعر ديزل بالسعودية: 0.52 ريال سعودي.

سعر الكيروسين بالسعودية: 0.70 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال بالسعودية: 0.75 ريال سعودي.

أصبحت هذه الأسعار الرسمية حتي يوم 11 من فبراير المقبل، وسيتم إعلامكم حين حدوث أي تغيرات بالأسعار رسمياً.