ختام فعاليات المعرض الصحي تحت شعار ” اجعلها حياة صحية ” بشكر الزوار

دوت الخليج – هاني الطويل – الأحساء

اختتمت اليوم فعاليات المعرض الصحي تحت شعار ” اجعلها حياة صحية ” المقام بمدينة جواثا السياحية بالأحساء خلال الفترة 7 الى 9 يناير 2021م على مدى ثلاثه أيام وذلك بتنسيق وتنظيم الدكتور محمد الهاشم والدكتوة متتهى الحبابي

حيث شهد إقبالاً مميزاً من قبل الزائرين للمعرض والذين استفادوا من الأركان المميزه التي يحتويها المعرض

حيث اشتملت فعاليات المعرض على عدة أقسام

قسم التوعية عن مرض السكري و يتضمن عدة اركان تثقيفية و فحوصات دورية لقياس مستوى سكر الدم و ضغط الدم في الجسم و ايضاً كتلة الجسم

القسم الثاني :قسم التوعية عن الاسعافات الاولية ويتضمن عدة اركان تثقيفيه مختصة بحالات الطوارئ التي نواجهها في حياتنا اليومية وكيفية عمل الاسعاف اللازم لها

القسم الثالث : قسم التوعية عن صحة الفم والاسنان وعمل الفحص الدوري للاسنان

القسم الرابع : قسم التوعية عن صحة العيون ويتمضن عدة اركان تثقيفية و فحص نظر

وفي هذا الجانب أبدى الدكتور محمد الهاشم سعادته وسروره بنجاح هذه الفعاليات مبدياً إعجابه بالنجاح الكبير

وقدمت الدكتورة منتهى الحبابي شكرها وتقديرها لجميع الطواقم الطبيه على الجهود المبذولة منهم جميعا

الشكر موصولا لأعضاء فريق وعي الصحي التطوعي الدكتور محمد طاهر الهاشم ، حسين الهاشم ، سراج الهاشم عبدالله واصل الهاشم ، عبدالله حسن الهاشم ، محمد أمين الهاشم ، موسوي آل طه ورضا العلي

وفريق واعي الصحي التطوعي الدكتورة منتهى الحبابي ، عبدالله الزريق ، حسن بوعوض