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عمر شويل - جدة نظام سجلات الطلاب جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل يشهد بحث مكثف من الطلاب والطالبات من أجل بدء تسجيل المقررات في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للفصل الدراسي الثاني. إذ يقدم نظام سجلات الطلاب في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل الخدمات الإلكترونية للطلاب بدون اللجوء إلى زيارة الجامعة. أحد الخدمات الإلكترونية الشهيرة عبر الموقع الإلكتروني لجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل هي تسجيل المقررات أونلاين، الحصول على الرقم الجامعي، خدمة البريد الجامعي، والعديد من الخدمات الأخرى.

نظام سجلات الطلاب جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل

نظام سجلات الطلاب في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل هو نظام يساعد الطالب على تسجيل للمقررات لكل فصل دراسي، ويتميز بسهولة الاستخدام من خلال الدخول لنظام سجلات الطالب أو التسجيل في النظام للمرة الأولى، وهو أحد الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع الرسمي لجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، وتتمثل أهم هذه الخدمات في:

الحساب المالي.

طلبات القبول التنافسي إلكترونيا.

إدارة الفصول.

استقبال طلبات التأجيل.

التحويل بين كليات الجامعة (جامعة الامام عبدالرحمن).

الاعتذار عن الدراسة.

الحصول على السجل الأكاديمي للطالب.

خدمة التقدم الأكاديمي.

رابط الدخول سجلات الطلاب جامعة الامام عبدالرحمن

يتم تسجيل المقررات في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل من خلال تسجيل الدخول إلى سجلات الطلاب في جامعة الامام بتطبيق الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نظام سجلات الطلاب.

كتابة معرف مستخدم الخاص بك.

أدخل كلمة المرور.

أنقر على تسجيل الدخول.

بذلك يمكن الدخول على نظام سجلات الطلاب في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل.

تسجيل المقررات في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

يبدأ التسجيل في مقررات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للفصل الدراسي الثاني ابتداء من اليوم الإثنين الموافق ١١ يناير ويستمر حتى يوم السبت المقبل، ويبدأ التسجيل من الثامنة صباحا لطلاب المسار الصحي، بينما يبدأ من التسجيل لطلاب المسار الهندسي في التاسعة صباحا، وفي ال 11 صباحا يبدأ التسجيل لطلاب المسار الإنساني للمستوى السابع والثامن، وفي ال 12 ظهرا يبدأ للمستويات من السابع إلى العاشر.