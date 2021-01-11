نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط تمويل بنك الرياض الشخصي 1442هـ الذي يصل لـ 500 ألف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بنك الرياض الشخصي 1442هـ ، من أهم برامج التمويل التي يقدمها البنك للمواطنين السعوديين، لإقامة مشروعاتهم الخاصة، أو القيام بشراء أو تجديد العقار، أو تسديد الديون، والبنك يقدم القروض لجميع العاملين بالمملكة سواء كانوا سعوديين أو مقيمين ويعملون في جهات حكومية أو خاصة، والبنك يقدم القروض لموظفي القطاع الحكومي، أو موظفي القطاع الخاص، أو الشركات الكبرى، والقطاع العسكري، ويستطيع أي شخص الحصول على التمويل من خلال رابط قروض بنك الرياض، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري على شروط التمويل الشخصي.

شروط تمويل بنك الرياض الشخصي لموظفي القطاع الحكومي

قام البنك بوضع بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على قروض بنك الرياض وهى كما يلي:-

لا يقل عمر المواطن السعودي المتقدم للحصول على التمويل عن 18 عاماً. لا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال سعودي. لا يستلزم أن تتوفر مدة خدمة. يتم إيداع الراتب من خلال نظام سريع لدى بنك الرياض.

مميزات قروض بنك الرياض لموظفي القطاع الحكومي

هناك بعض المزايا التي يحتوي عليها قرض بنك الرياض الشخصي وهى كالآتي:-

قرض بنك الرياض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. هامش الربح الذي يحصل علية مصرف الرياض تنافسي.

تنافسي. مدة التمويل الشخصي تصل إلى 5 سنوات.

تصل إلى 5 سنوات. يتم إعفاء الورثة من تسديد القرض في حالة وفاة العميل لا قدر الله.

يتم الحصول على الموافقة الفورية السريعة على قيمة القرض.

شروط تمويل بنك الرياض الشخصي لموظفي القطاع العسكري

وضع البنك بعض الشروط للعسكريين للحصول على قرض مصرف الرياض وهى كما يلي:-

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً. لا يقل صافي الدخل الشهري عن 3000 ريال سعودي. يجب أن تتوفر مدة خدمة 12 شهر لمن تبدأ رواتبهم من 3000 -3999 ريال. لا يستلزم الحصول على التمويل الشخصي مدة خدمة لمن تبدأ رواتبهم من 4000 ريال فأعلى. يجب مراعاة العمر التقاعدي للرتب العسكرية. يتم إيداع الراتب من خلال نظام سريع لدى مصرف الرياض.

مميزات قروض بنك الرياض للعسكريين

المزايا التي تتوفر من خلال تمويل بنك الرياض للعسكريين وهى كالآتي:-