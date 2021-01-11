نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل إرتفاع أسعار البنزين اليوم فى السعودية وبدء العمل بالتسعيرة الجديدة اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إرتفاع أسعار البنزين اليوم فى السعودية، وبدء العمل بالتسعيرة الجديدة اليوم، الخبر الذي زفته شركة أرامكو السعودية اليوم والذي كان لا يتوقعه الكثيرون، حيث يأتي إرتفاع سعر لتر البنزين بالسلب علي معظم المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وبذلك تكون نجحت معظم التنبؤات التي أكدت عن ارتفاع أسعار المحروقات في يناير 2021، لذا نوضح لكم في مقالنا هذا عبر موقعكم ثقفني أسعار الوقود الجديدة اليوم.

إرتفاع أسعار البنزين اليوم فى السعودية

شهدت تعليقات الكثيرون من ابناء المملكة العربية عبر صفحتها التواصل الإجتماعي تويتر وفيس حول سعر البنزين الجديد التي أعلنت عنه شركة أرامكو السعودية منذ دقائق معدودة ما بين مؤيد ومعارض، يذكر أن الأسعار القديمة التي تم تغييرها أمس كانت كالتالي:

سعر بنزين 91 جاء كالتالي: 1.44 ريال سعودي

سعر بنزين 95 جاء كالتالي: 1.58 ريال سعودي

سعر الكيروسين جاء كالتالي: 0.70 ريال سعودي

سعر غاز البترول جاء كالتالي: 0.75 ريال سعودي

سعر الديزل جاء كالتالي: 0.52 ريال سعودي.

السعر الجديد للبنزين بعد التعديل

أوضحت موقع شركة أرامكو المنوطة بتعديل ومراجعة أسعار المواد البترولية أن التسعيرة الجديدة للمواد البترولية سيتم العمل بها حتي يوم العاشر من شهر فبراير 2021 واكدت أن ارتفاع سعر لتر البنزين كان للعديد من الأسباب، من بينهم تغير أسعار النفط العالمي، حيث كانت الاسعار الجديدة كالتالي:

سعر لتر البنزين 91 1.62 ريال سعودي سعر لتر البنزين 95 1.75 ريال سعودي سعر الديزل 0.52 ريال سعودي سعر غاز البترول 0.75 ريال سعودي سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي

حيث تلاحظ أن الارتفاع في أسعار مواد الوقود شمل بنزين 91 بنسبة زيادة تقدر 0.14 ريال سعودي، وكذلك بنزين 95 بنسبة زيادة تقدر 0.17 ريال سعودي، أما عن سعر الديزل والكيروسين وغاز البترول فشهد ثبات في الأسعار، قبل الختام اكتب تعليقك حول رايك في إرتفاع أسعار البنزين اليوم فى السعودية.