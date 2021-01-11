نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمن المنشآت شروط التقديم والوظائف المطلوبة والرواتب المعلن عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أمن المنشآت قامت بوضع الشروط لراغبي التقديم بها للعام الهجري 1422 كما تم وضع بعض المعايير التي يجب أتباعها للقبول في تقديم امن المنشآت وعلي الراغبين يجب أتباع هذه المعايير حتي يتم القبول في حالة توافرها في الشخص المتقدم وهذا يعتبر بمثابة خطوة أولي وهناك أيضاً معايير لما يخص رواتب امن المنشآت وتتفاوت هذه الرواتب حسب الدرجة الوظيفية داخل المنشأة وحسب الدرجة العلمية الحاصل عليها المتقدم في حالة توافر الوظائف التي يتم الإعلان عنها وسوف يكون في هذا المقال الشرح التفصيلي .

أمن المنشآت والشروط التي تم وضعها من قبل المؤسسة للتقدم للحصول علي الوظيفة للعام الهجري 1442 :-

كان قد تم الإعلان من قبل الإدارة المركزية المختصة لتحديد القبول في وزارة الداخلية السعودية وبإعلانها عن بعض الوظائف المتاحة فقط للرجال وتكون الوظيفة لدرجة الجندي ودرجة جندي أول ودرجة العريف ودرجة وكيل رقيب وما يجب توافره في الأشخاص التي ترغب في أنها تلتحق في واحدة من هذه الوظائف المتاحة أن يكون متوافر لديهم الشروط التي تم وضعها وهي كالآتي :-

علي المتقدم لأحدي هذه الوظائف أن يكون سعودي الأصل والجنسية . شرط أساسي علي المتقدم أن تكون نشأته داخل المملكة العربية السعودية ويتم استثناء للشخص الذي يكون والده يقوم بخدمة المملكة خارج الأراضي السعودية . علي المتقدم لأي وظيفة أن يكون حسن السير والسلوك وأيضاً ذات سمعة طيبة . شرط من الشروط التي تم وضعها هي أن لا يكون قد تم الحكم علي المتقدم بأي حكم خاص بالشرف أو حكم أمانة . يجب أيضاً علي من يرغب في التقدم أن لا يكون قد حدث بأنه طرد من أي كلية أو أي معهد عسكري . يجب علي المتقدم أن يكون السن له لا يقل عن سبعة عشر عاماً ولا يتعدى عمر الثلاثون عاماً في تقدمه لشغل الوظيفة . يجب أن يكون الطول للشخص المتقدم أن لا يقل عن طول مائة وثمانية وستون سم . شرط من الشروط أن يكون هناك التناسب ما بين طول المتقدم ووزن جسمه . هناك يتم الفحص الطبي علي المتقدم لشغل الوظيفة ويشترك أن يمر من الفحص بشكل سليم . علي المتقدم أن لا يكون قد شغل أي وظيفة سابقاً في أي من الوظائف التي تخص الخدمة العسكرية . يشترط علي المتقدم أن لا يكون يعمل في أي من الجهات التي تخص الجهات الحكومية . الشرط الأساسي من الشروط الموضوعة أن لا يكون المتقدم قد تزوج وما زال من أمرأه أجنبية .

امن المنشآت وظائف بها وكيفية التسجيل لشغل أياً من الوظائف المطلوبة :-

يتم الدخول أولاً علي المنصة الشهيرة داخل المملكة وهي منصة أبشر .

يتم أختيار أحد الوظائف المطروحة والمتاحة من الخيار الخاص بها في الصفحة الرئيسية .

يتم بعد الخطوة السابقة عرض الوظائف التي تكون متاحة علي المنصة ويتم التقديم بها .

يتم القراءة للشروط الموضوعة لكل وظيفة بعناية لكي يتم أختيار ما هو مناسب للمتقدم لشغل الوظيفة .

يتم من بعد ذلك الاختيار من بين الوظائف المعلنة وهي وظيفة جندي ، وظيفة جندي أول ، وظيفة عريف ، وظيفة وكيل رقيب .

يتم ملء البيانات الخاصة بالشخص المتقدم وهي وضع رقم هاتف خاص به والمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم .

تقديم امن المنشآت وبعض الشروط الإضافية لتكون متوافره في الشخص الراغب في الحصول علي الوظيفة :-

الشرط الأول من الشروط هو تقديم صورتين من البطاقة المدنية للشخص . أذا كان المتقدم قد حصل علي شهادة دراسية خارج المملكة العربية السعودية لا بد من أحضار الشهادة التي تعادل . تقديم الشهادة من المؤهل الدراسي الثانوية وتكون الشهادة الأصل . يتم تقديم صورة عن المراجعة التي تمت علي منصة أبشر . يتم تقديم عدد ستة صور شخصية ذات خلفية بيضاء وتكون بها أسم الذي تقدم للوظيفة والرقم الخاص به للطلب .

رواتب امن المنشآت حسب درجة الرتبة للعام الهجري الحالي 1442 :-

الراتب الخاص برتبة الملازم 6600 ريال سعودي .

الراتب الخاص برتبة الرائد 11705 ريال سعودي .

الراتب الخاص برتبة المقدم 12735 ريال سعودي .

الراتب الخاص برتبة اللواء 18600 ريال سعودي .

الراتب الخاص برتبة النقيب 9215 ريال سعودي .

الراتب الخاص برتبة الملازم الأول 7609 ريال سعودي .

الراتب الخاص برتبة العميد 16350 ريال سعودي .

الراتب الخاص برتبة العقيد 14365 ريال سعودي .

أمن المنشآت التزاماً وتماشياً منها مع ما تم وضعه داخل المملكة العربية السعودية فيما كان قد تم وضعه من المملكة بخطة فيما يخص التحول الرقمي أتاحت وزارة الداخلية بأن هناك أمكانية للتقدم لأي وظيفة والتي تكون تابعة للوزارة يتم التقدم لها بشكل إلكتروني عن طريق المنصات التابعة للوزارة ومنها منصة أبشر الشهيرة وذلك بديل عن التقدم للوظيفة بشكل ورقي وحل محل ذلك المنصات الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية وهناك قطاعات كثيرة مختلفة تنتهج مثل هذا الانتهاج .