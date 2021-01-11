ذا لاين أحدث مدينة طبيعية بالمملكة تعمل بالذكاء الاصطناعي 2021م

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عمر شويل - جدة ذا لاين أحدث مدينة طبيعية بالمملكة، دون شوارع ودون سيارات، ودون تلوث، هكذا وصفها ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، بأنها مدينة مليونية وتعد ثورة حضرية جديدة للإنسان، حيث تم إطلاق مشروع مدينة ذا لاين العملاق في منطقة نيوم، والذي سيتم العمل بها عن طريق الذكاء الاصطناعي، وسوف تعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030م، والذي تم إطلاق برامجها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقيادته الرشيدة، والتي لامس المواطن السعودي على أرض الواقع تحقيق برامجها، التي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطن، وجعل المملكة نموذج ناجح ورائد وعالمي في شتى المجالات.

ذا لاين أحدث مدينة طبيعية بالمملكة

وقد صرح سمو الأمير وولي العهد محمد بن سلمان، ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أن مدينة ذا لاين، ستشكل نموذج لتعايش الإنسان مع الطبيعة، على مساحة طولها يقدر ب170 كم، وسيكون للذكاء الاصطناعي دور هام في ترابطها، لتشكل مدينة دون ضوضاء، دون مركبات، دون تلوث، دون عوادم سامة، دون انبعاثات كربونية، دون ازدحام، أو زحف عمراني، مدينة مليونية، تحافظ على 95% من الطبيعة، تشكل نموذج لتعايش الإنسان مع الطبيعة.

تساؤلات ولي العهد تجيب عن أحدث مدينة طبيعية بالمملكة تعمل بالذكاء الاصطناعي

وقد تساءل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشكل حكيم قائلًا: (لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية؟ ولماذا يتوفى أكثر من سبعة مليون إنسان سنويا بسبب التلوث؟ ولماذا نفقد مليون إنسان سنويًا بسبب الحوادث المرورية؟ ولماذا نقبل أن تُهدر سنين من حياة الإنسان في التنقل؟).

كانت تلك التساؤلات كفيلة لشرح وجهة نظر سموه، عن أسباب إطلاق المشروع العملاق ذا لاين، حيث أكمل سموه بأن المدينة سوف تعيد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية، وإعادة لتعريف مفهوم التنمية الحضرية، عن طريق بناء مجتمعات حديثة، يكون الإنسان فيها هو الأساس.

مدينة ذا لاين والاعتماد الكامل على العمل الذكاء الاصطناعي

فبعد أكثر من 150 عام، لأول مرة سوف يستطيع الإنسان الوصول إلى غايته من مرافق، وخدمات مختلفة، وأماكن ترفيهية، ومساحات خضراء من حوله، في خمس دقائق فقط، سيرًا على الأقدام، وسيكون ذلك بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي سيعمل على ذلك بشكل سهل وتقني وسريع جدًا، عن طريق المواصلات فائقة السرعة.

وسيكون الذكاء الاصطناعي هو همزة الوصل بين الإنسان والبيئة من حوله، والذي سيمكنه من التفاعل مع البيئة بقدرات غير مسبوقة، كما سيكون للطاقة النظيفة نسبة 100%، من طبيعة المدينة مع العمل على الحفاظ على تطور الكربون.

ذا لاين مدينة المستقبل بالمملكة

والجدير بالذكر أن شركة نيوم، تعمل على بناء مستقبل اقتصادي لمدينة ذا لاين، بالتعاون مع قيادات متخصصة من جميع أنحاء العالم، لتقديم مقترحات متميزة عن التنمية الحضرية، بشكل لا يعارض التقدم البشري، وذلك لكي تصبح ذا لاين، مدينة جذب للمستثمرين، ورجال الأعمال، والمبدعين من شتى بقاع الأرض.

شركة نيوم والمشروع الأكثر طموحًا بالعالم

ويذكر أن شركة نيوم، قامت بتدشين المشروع رسميًا عام 2020م بشهر أكتوبر، ثم تم نقل مقر الشركة الرئيسي من مقرها بالرياض، إلى موقع المشروع شمال غرب السعودية، كخطوة رشيدة لتعزيز المشروع وسير العمل فيه، تزامنًا مع تطور المشروع، والتوسع ببناء إنشاءات مختلفة ومتنوعة به، مثل افتتاح مطار خليج نيوم، والتعاقد مع مستثمرين وطنيين لبناء مناطق سكنية جديدة، لكي تستوعب الأعداد الضخمة لعمال الإنشاءات.

مشروع شركة نيوم ورؤية المملكة 2030م

والجدير بالذكر أيضًا، أن مدينة ذا لاين، سوف تعمل على تحقيق برامج رؤية 2030م، فوفق مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين، فالمشروع سوف يوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل جديدة للسعوديين، والتي سوف تتضاعف بحلول عام 2030م.

استثمارات نيوم في مشروع ذا لاين

وحتى الآن يقدر استثمارات شركة نيوم في مشروع مدينة ذا لاين، بنحو 500 مليار دولار، على مساحة تقدر بأكثر من 26 ألف كيلو متر مربع شمال غرب السعودية.