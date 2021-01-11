الفتح يجدد شراكته الاستراتيجية مع فوشيه

دوت الخليج – الأحساء : حسين الحبيب ادارة نادي الفتح تجدد عقد الرعاية مع شركة مخابز الأحساء الاوتوماتيكية (فوشيه)

حيث وقع الطرفان العقد بمقر النادي حيث مثل النادي في مراسيم التوقيع نائب رئيس مجلس الادارة الاستاذ عبدالرحمن الحماد وعن فوشيه الرئيس التنفيذي للشركة عبدالعزيز العفالق ويتيح العقد الجديد وضع العلامة التجارية لمخابز فوشيه على قمصان الفريق الاول لكرة القدم خلال كافة المنافسات الرياضية وتعتبر فوشيه احد اقدم الرعاة لنادي الفتح

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