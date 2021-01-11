نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الدخول في تطبيق الراجحي بالخطوات والتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الدخول في تطبيق الراجحي , مَعرفة تسجيل الدخول في تطبيق الراجحي، من أهم الأمور التي يَجب على جميع العملاء، لأنها سَتُسهل عليهم القيام بكل الخدمات في خطوات بسيطة، من خلال تَحميل تَطبيق الراجحي المُعتمد بشكل رسمي من المملكة العربية السعودية، والذي استطاع أن يَنال على إعجاب الكثير من المُستخدمين الذين عبروا عن سعادتهم في إنجاز المهام التي كانوا يَقومون بها في ساعات الآن يٌنجزونها في خلال دقائق فقط.

تسجيل الدخول في تطبيق الراجحي

من أجل القيام بتسجيل الدخول في تَطبيق الراجحي، يَجب الدخول كَخطوة أولى يَجب تَحميل التطبيق على الهواتف الذكية، وبَعد تحميل الهاتف على التَطبيق يَتم الضغط على تَسجيل ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

يَجب إدخال الرقم الخاص (ّبطاقة الصراف).

ثم إدخال الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف.

ثم الضغط على التالي.

ثم الضغط على خدمة المباشر للأفراد.

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم كتابة كلمة المرور مرة أخرى ثمن الضغط على التالي.

سَيتم إرسال رسالة نَصية على رقم الهاتف المُسجل، يَجب إدخاله للتحقق.

ثم الانتظار لعدة دقائق حتى يَتم تَحميل البيانات، وسَتظهر رسالة تُفيد بإنهاء الخطوات (تم إنشاء حسابك بَنَجاح).

خطوات تسجيل الدخول المباشر للأفراد الراجحي

من أجل القيام بتسجيل الدخول المباشر للأفراد في بنك الراجحي، يَجب الدخول على الموقع الرسمي الخاص به، ثم إتباع هذه الخطوات الاتية:-