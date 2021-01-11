نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا حساب المواطن يعلن 3 إجراءات لحل عدم نزول رصيد الدعم في الحساب لدفعة رقم 38 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن حساب المواطن رسميا عن ثلاث إجراءات يجب إتباعها في حال عدم نزول الدعم في الحساب وظهر رصيد الحساب صفري عند الاستعلام، حيث قد واجهه عديد من مستفيدي حساب المواطن الدفعة رقم 38 مشكلة عدم نزول رصيد الدعم في الحساب وظهور قيمة رصيد صفر عند الاستعلام عن رصيد حساب المواطن، وقد تلقي المواطن شكاوى عده تتركز حول عدم نزول رصيد الدعم في الحساب بعد أن تم إعلان صرف الدفعة رقم 38، وقد رد المواطن حول تلك الشكوى المتكرر بأنه في حال مواجهة تلك المشكلة يجب إتباع ثلاث إجراءات توضحها لكم بالتفاصيل في السطور القادمة.

إجراءات عدم نزول دعم حساب المواطن في الحساب للدفعة السابقة رقم 38

أوضح حساب المواطن الإجراءات الواجب اتباعها في حال ظهور نتيجة الاستعلام عن رصيد الدفعة صفرية، وقد أشار المواطن في تلك الحالة يجب أولا لعودة إلى البنك للتأكد من عدم نزول الحساب في الرصيد، وفي حال التأكد من عدم إيداع الرصيد في الحساب يجب عمل كشف حساب من البنك يثبت عدم الحصول على مبلغ الدعم، وفي الخطوة الثالثة يتم تسجيل اعتراض على حساب المواطن من خلال إتباع الخطوات الموضحة بالرابط.

ويبدأ استقبال طلبات الاعتراض على حساب المواطن بعد خمسة أيام من صدور الدفعة، حيث يبدأ المواطن في استقبال طلبات الاعتراض بداية من يوم 15 من الشهر الجاري عن عدم الحصول على مبلغ الدعم لدفعة رقم 38.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1442

يمكنك الاستعلام عن رصيد حساب المواطن مرة جديدة قبل البدء في الإجراء لاحتمالبة خطأ الموقع مع التدافع الشديد في الموقع، وذلك من خلال رابط الاستعلام عن رصيد حساب المواطن، قم بإدخال كل من رقم الهوية ورمز التحقق للتأكد من عدم تعديل الرصيد الصفري قبل البدء في الإجراءات.

رقم حساب المواطن لاستقبال شكاوي العملاء

يمكنك الآن التواصل مع أحد ممثلي خدمة عملاء حساب المواطن من أجل تقديم الشكوي والتواصل لحل سريع وذلك من خلال رقم حساب المواطن الموحد 19912، وتمتاز خدمة عملاء بتوفير الحلول السريعة الشكاوى المقدمة لديها والرد على مختلف استفسارات العملاء داخل المملكة.