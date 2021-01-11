نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن كيفية استعادة كلمة المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضح حساب المواطن كيفية استعادة كلمة المرور من خلال أربع خطوات رئيسية لاستعادة الرقم السري وهي مشكلة واجهت الكثيرون من المشتركين بالبرنامج فقد تفاجأ البعض برسالة خطأ في كلمة المرور والبعض الآخر واجهة مشكلة نسيان رقم المرور وقد وجه المشاركين السؤال للبرنامج عبر الحساب الرسمي على تويتر وكانت الإجابة كالتالي.

كيفية استعادة كلمة المرور في برنامج حساب المواطن

أجاب البرنامج أن هناك عدد من الخطوات كي تستعيد كلمة المرور المفقودة وهنا المقصود للحسابات المسجلة بالفعل وواجهت تلك المشكلة وهي تسجيل الدخول إلى حساب المواطن بكلمة المرور الحالية.

خطوات استعادة رقم المرور

الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن.

هناك عدة أيكونات نختار منها أيكونه نسيت رقم المرور وهي عبارة عن مربع كبير يتم كتابة رقم الجوال المسجل لدى البرنامج.

سيتم إرسال رسالة على هاتفك بعد الانتهاء من الخطوة السابقة على هاتفك تحتوي على رقم سري مؤقت.

قم بإدخال الرقم السري ثم توجه للخطوة التالية.

قم بكتابة الاسم المسجل.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

تاريخ الميلاد الهجري.

ثم قم بتغيير الرقم السري إلى رقم جديد.

هل يسقط استحقاق حساب المواطن بزواج المطلقة؟

في تساؤل من أحد السيدات قالت فيه إنها مطلقة وتعول أبنائها وهي مقبله على الزواج فهل يسقط عنها أحفيتها في دعم حساب المواطن وقد أجاب البرنامج أن بإمكانها إضافة الزوج الجديد إلى حسابها من خلال الدخول إلى حسابها على البرنامج من قسم إضافة التابعين برنامج حساب المواطن ثم إضافة تابع ثم اختيار صلة القرابة بينهم وهي تابع معال ثم الضغط على حفظ البيانات الجديدة وإرفاق المستندات التي تدل على صدق المعلومات المدخلة حديثاً.