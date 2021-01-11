نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستجدات سعر البنزين اليوم بالسعودية شهر يناير عام 2021م وفق أرامكو بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مستجدات سعر البنزين اليوم بالسعودية، من أكثر عمليات البحث، التي شغلت المواطن السعودي بشكل خاص، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، وقد تم حزم الجدل الدائر بشأن أسعار البنزين اليوم بالمملكة، وفق ما صرحت به شركة أرامكو النفطية السعودية، مساء يوم الأحد، والذي سيتم تطبيقه اليوم الموافق الإثنين من شهر يناير لعام 2021م، 24 من جمادى الأولى عام 1442هـ، وقد لوحظ أن الأسعار الجديدة، قد ارتفعت ارتفاع بسيط، عكس ما كان متوقع خلال الأسبوع الماضي، بأنه سيحدث ثبات للسعر مثل ديسمبر الماضي، أو انخفاض للسعر، وقد قامت شركة أرامكو عملاق النفط بالمملكة، بإعلان الأسعار الجديدة، وإلزام جميع محطات الوقود بها.

مستجدات سعر البنزين اليوم بالسعودية

من المعروف أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، لديها من الوقود أفضل الأنواع التي تعمل على تلبية كافة الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، حيث يخضع الوقود بالشركة للعديد من الاختبارات لضمان جودته، قبل الوصول للمواطن السعودي، كما يتم إصدار شهادة جودة كل نوع، تضمن خلو جميع أنواع البنزين من الرصاص، وقد تزامن العمل بالأسعار الجديدة مع إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المشروع الجديد ذا لاين أحدث مدينة طبيعية بالمملكة.

قائمة أسعار البنزين بالمملكة لشهر يناير 2021م

وبالنسبة لأنواع البنزين المختلفة، يقدر سعر اللتر بالريال السعودي، وفق تسعيرة شركة أرامكو كالتالي:

سعر لتر بنزين 91 =1.62 ر.س.

سعر لتر بنزين 95= 1.75 ر.س.

سعر لتر ديزل = 0.52 ر.س.

سعر الكيروسين= 0.70 ر.س.

سعر غاز البترول المسال = 0.75 ر.س.

وزارة التجارة بالمملكة ومراقبة مستجدات سعر البنزين

وقد أصدرت وزارة التجارة بالمملكة، بقيادة معالي وزير التجارة، الدكتور ماجد عبد الله بن عثمان القصبي، تصريح خاص بضرورة إلزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرة الجديدة لشهر يناير، وأوضحت أنه من خلال متابعة الفرق الرقابية بالوزارة، أثناء جولاتها للتفتيش داخل المملكة، ومتابعة بلاغات وشكاوى المواطنين، ففور ضبط أي مخالفة بعدم الالتزام، أو الامتناع عن البيع، يعرض المخالف لعقوبات نظامية.

والجدير بالذكر أن لوزارة التجارة دور رقابي هام، وفق لاختصاصها نلخصه في النقاط التالية: