نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حصريا” إعلان ارامكو لأسعار البنزين الجديدة لشهر يناير 2021 وارتفاع سعر بنزين 95 و 92 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان ارامكو لأسعار البنزين الجديدة ، سوف يتم اليوم الأحد الموافق 10 يناير إعلان أسعار المواد النفطية والبترولية في المملكة العربية السعودية تبعا لتحديث ارامكو لأسعار البنزين لشهر يناير، والذي يتم تغيير في كل يوم 10 من الشهر الميلادي ويتم العمل به في اليوم التالي في كافة منافذ البيع والشراء في جميع المدن أسعار البنزين الجديدة اليوم في السعودية، وتشهد محركات البحث حاليا على ارتفاع ملحوظ حول البحث عن أسعار البنزين في المملكة اليوم تبعا لتحديث ارامكو لسعر النفط.

إعلان ارامكو لأسعار البنزين الجديدة

تقوم شركة المواد النفطية والبنزين ارامكو بتعديل لأسعار في كل يوم 10 من كل شهر ميلادي ويتم العمل بتلك الأسعار على مدار ثلاث شهور، ولكن يتم تغيرها شهريا بشكل بسيط سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ولذلك مع مطلع لعام الجديد يتم تغيير أسعار البنزين بشكل ملحوظ، واليك أسعار البنزين لشهر يناير 2021:

ارتفع سعر لتر بنزين 95: بمعدل 1.58 ريال سعودي.

ارتفع سعر لتر بنزين 91: بمعدل 1.44 ريال سعودي.

ارتفع سعر لتر الديزل: بمعدل 0.52 ريال سعودي.

ارتفع سعر لتر غاز البترول: بمعدل 0.75 ريال سعودي.

ارتفع سعر لتر الكيروسين: بمعدل 0.70 ريال سعودي.

سعر البنزين اليوم في السعودية

يتم بدء من الغد الأحد الموافق 11 يناير العمل بأسعار البنزين الجديد لأول شهر في العام الجديد 2021 وذلك يعيش المواطنين في المملكة العربية السعودية حالة من القلق، بسبب توقع ارتفاعه بنسبة كبيرة كما حدث في مطلع العام الماضي 2020 وذلك بسبب تشابه نفس الظروف من انتشار فيروس كورونا والخوف من حدوث الموجة الثانية، والذي سوف يؤدي إلي الإغلاق مرة اخرى ومما سوف يتسبب في التأثر السلبي على الاقتصاد ويودى ذلك إلي أسعار وبالأخص المواد النفطية.