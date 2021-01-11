نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الدفعة رقم 38 من برنامج حساب المواطن وطريقة الاعتراض والشكاوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل الدفعة رقم 38 من برنامج حساب المواطن وطريقة الاعتراض والشكاوي، قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق برنامج حساب المواطن لخدمة المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، حيث انه يدعم المواطنين ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة، وقد تم إطلاق برنامج حساب المواطن للتخفيف عن المواطنين السعوديين وتقديم الدعم المادي للأسر أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، حتى أصبح برنامج حساب المواطن من أكثر البرامج السعودية أهمية فقد أطلقته الحكومه بدأ في شهر ديسمبر عام 2017، وقد أصدر برنامج حساب المواطن بيان له يفيد بإن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 38 قد بلغ 10.7 ملايين مستفيد، وأيضاً قد بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة للمواطنين بأثر رجعي عن الدفعة رقم 37 نحو 15 مليون ريال اي مايعادل 4 ملايين دولار.

تفاصيل الدفعة رقم 38 من برنامج حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن أمس بإيداع 1.9 مليار ريال كدعم للمستفيدين عن شهر يناير 2021 المستوفيين أوراقهم حيث بلغ عدد المستفيدين من الدفعة 38 نحو 10.7 ملايين مستفيد، وقد صرح برنامج حساب المواطن أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال 23.47 مليار دولار منها 653 مليـون ريال «174.1 مليون دولار» تعويضات عن دفعـات سابقة، وصرح برنامج حساب المواطن أن نسبة أرباب الأسر قد بلغ نحو 93% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكور المستقلين 57% موضحا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة نحو 1047 ريال وبلغ عدد أرباب الأسر نحو 2.1 مليون رب أسرة تقريبا أي مانسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين نحو 8.4 ملايين مستفيد تقريبا وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق 185 ألف مستفيد أي مانسبته 8% من إجمالي المستفيدين.

طريقة الإعتراض والشكاوى

صرح برنامج حساب المواطن، أنه تم توفير أربع قنوات رسمية لإستقبال الإتصالات والإستفسارات عن أهلية حساب المواطن والرد على شكاوى المستفيدين التي تتعلق بعملية التسجيل في حساب المواطن أو المشاكل التي تواجه المستفيد عند تقديم إعتراض على القيمة المستحقة، وكذلك في حال كان مشاكل تتعلق بالأهلية أو المدفوعات.

وأشار حساب خدمة المستفيدين إلى أنه يمكن التواصل مع خدمة العملاء عن طريق الخطوات الاتية: