وفاة الإعلامي الكويتي حسين ملا المتروك

بلادي – الرياض :

توفي الإعلامي الكويتي حسين ملا المتروك، اليوم (الإثنين)، بعد دخوله العناية المركزة نتيجة مضاعفات حدثت له إثر إجرائه عملية جراحية دقيقة في أحد المستشفيات الخاصة.

ونعى عدد من الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وبدأ “المتروك” عمله الإذاعي مع إذاعة الكويت عام 1959، وقدم العديد من البرامج منها: “مساء الخير يا كويت” عبر أثير إذاعة البرنامج العام وبرنامج “على الخط” عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني، والعديد من البرامج مثل “جولة في الدولة” و”معكم في كل مكان” و”احترس” و”ركن الشرطة” وغيرها.