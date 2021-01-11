“منقذ المتسوقين من اشتعال النيران”: تحملت حرارة الموقد لإنقاذ السوق من كارثة

بلادي – الرياض :

حكى صاحب الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، ‏والذي ظهر فيه وهو ينقذ متسوقين من كارثة ‏حريق محققة من داخل سوق قيصومة فيحان برفحاء، تفاصيل الواقعة.‏

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وقال هايل دهيمان، وفقًا لـ”العربية نت”، إنه فوجئ ب‏النيران تشتعل خلال تركيب أحد العمال شعلة الغاز، ولاحظ سرعة ‏اشتعال النيران والتي كادت تشكل خطرا على حياة الأشخاص ‏الموجودين، والذين يتجاوز عددهم 30 فرداً من نساء ورجال ‏وأطفال، موضحا أنه حينها قرر التدخل سريعاً بحمل الشعلة وأخذها بعيداً عن ‏السوق‎.

وكشف عن معاناته من تحمله لدرجة الحرارة العالية، وهو ‏يركض بسرعة بعيدًا عن الازدحام للتخلص من شعلة النار، مؤكدًا أن أي شخص في مكانه كان سيقوم بهذا العمل ‏لإنقاذ حياة الناس، لأن حماية الأرواح واجب إنساني، على حد ‏قوله‎.‎

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر ‏لحظة إنقاذ مواطن لمتسوقين من كارثة حريق وسط أحد الأسواق ‏الشعبية في قيصومة فيحان التابعة لمحافظة رفحاء.‏