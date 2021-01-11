في ظل شجرة “الرقاع” المعمرة.. أمير عسير يرعى ورشة عمل لمناقشة 20 توصية لحماية الأشجار

بلادي – الرياض :
رعى أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، اليوم (الإثنين)، ورشة عمل لمناقشة 20 توصية للتعريف بالأشجار المعمرة وكيفية حمايتها، وذلك تحت شجرة الرقاع المعمرة بقرية آل سودة بمحافظة تنومة.
وأكد الأمير تركي أن الأشجار المعمرة تعتبر أهم الروافد البيئية والمعالم الهامة للمنطقة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بحمايتها حيث يبلغ عددها 200 شجرة، مبيناً أن اختيار المكان لإقامة هذه الورشة يأتي انطلاقاً من الدور الهام الذي توليه الإمارة لهذا الجانب بما يتناسب مع التوجه الاستراتيجي لمنطقة عسير.
وتضمنت الورشة 20 توصية موزعة على المحاور الثلاثة لحماية الأشجار وتطبيق الأنظمة والتنسيق والتوعية البيئية للمجتمع مقدمة من الفريق المختص لتضمينها من خلال جدول زمني محدد في الخطة التنفيذية المعتمدة لحماية الأشجار المعمرة من أمير المنطقة.
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