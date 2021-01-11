‏”الهيئة الملكية” تطلق مبادرة لتطوير مدينة السيارات بالجبيل

بلادي – الرياض :
أطلقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مبادرة لتطوير البنية الأساسية لمدينة السيارات بالجبيل الصناعية، مؤكدة أنها تحرص على تطوير المناطق الصناعية في المدن التابعة لها وتجهيزها وفق أعلى المعايير وتزويدها بأرقى الخدمات لتوطين الصناعات الواعدة.
وأوضحت أن عملية التطوير تهدف لتنويع الفرص الاستثمارية في المدن وزيادة الصادرات، ودخول مجالات جديدة كصناعة السيارات، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت الهيئة إلى أن توطين الصناعات الواعدة، سيعمل على دعم المزيد من توفير فرص العمل للكفاءات الوطنية.
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