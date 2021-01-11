‏”الهيئة الملكية” تطلق مبادرة لتطوير مدينة السيارات بالجبيل

بلادي – الرياض :

أطلقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مبادرة لتطوير البنية الأساسية لمدينة السيارات بالجبيل الصناعية، مؤكدة أنها تحرص على ‏تطوير المناطق الصناعية في المدن التابعة لها وتجهيزها وفق ‏أعلى المعايير وتزويدها بأرقى الخدمات لتوطين الصناعات ‏الواعدة.‏

وأوضحت أن عملية التطوير تهدف لتنويع الفرص الاستثمارية ‏في المدن وزيادة الصادرات، ودخول مجالات جديدة كصناعة ‏السيارات، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.‏

وأشارت الهيئة إلى أن توطين الصناعات الواعدة، سيعمل على ‏دعم المزيد من توفير فرص العمل للكفاءات الوطنية.