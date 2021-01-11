“الدفاع” و”تقويم التعليم” توقعان مذكرة تفاهم لبناء القدرات المعرفية وتعزيز التعاون

بلادي – الرياض :

وقّعت وزارة الدفاع وهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم (الإثنين) مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاهتمام المشترك، وبناء القدرات المعرفية.

وتتضمن المذكرة التعاون في مجال أعمال التقويم لرفع جودة مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها في وزارة الدفاع، وتقديم الدعم في مجالات الاعتماد الدولية، والاستفادة من خبرات وزارة الدفاع في أعمال التقويم والمراجعة.

وشملت المذكرة التعاون في بناء المعايير المهنية للعاملين والقيادات في القطاع العسكري، والتعاون في مجال إعداد الاختبارات المتعلقة بالقيادة والقبول، وبناء المعايير المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية والمدربين في القطاع العسكري، وتقديم الدعم الاستشاري في وضع السياسات، والإسهام في وصف وتصميم المؤهلات العسكرية بما يتوافق مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.

ووقع عن الوزارة مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِيَاري، وعن هيئة التقويم الدكتور حسام زمان رئيس الهيئة.