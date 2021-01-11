“المرور” يضبط قائد مركبة عكس اتجاه السير في طريق بجدة

بلادي – الرياض :
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الإثنين)، ضبط قائد مركبة خالف النظام بالقيادة عكس اتجاه السير في أحد الطرق بحي السامر في جدة.
وأوضح “المرور” أنه تم القبض على قائد المركبة، وجرت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقه.
وكان أحد الناشطين نشر مقطع فيديو يوثق قيام قائد المركبة بعكس السير على الطريق معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
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