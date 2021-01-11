لخريجي الثانوية.. فرص تدريبية لقيادة وصيانة القطارات تنتهي بالتوظيف

بلادي – الرياض :

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سـرب” فرصا تدريبية تنتهي بالتوظيف، للمواطنين الشباب من خريجي الثانوية العامة.

وأوضح مدير المعهد المهندس عبدالعزيز الصقير، أن التدريب يتم عبر برنامج متخصص في مجالات قيادة القطارات، وصيانة العربات والقاطرات، والبنية التحتية، والإشارات والتحكّم، وذلك ضمن عدد من التخصصات النوعيّة في صناعة الخطوط الحديدية، لافتاً إلى أن البرنامج ينتهي بالعمل في شركة الخطوط الحديدية “سار”.

وأبان أن التسجيل للبرنامج يبدأ اعتباراً من اليوم (الإثنين)، ويستمر حتى الخميس 4 فبراير المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني.

وأضاف أن التدريب سيبدأ في 4 أبريل القادم في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر لمدة سنتين، متبوعة بـ6 أشهر كتدريب على رأس العمل في “سار”، وسيتقاضى الطالب 2000 ريال مكافأة شهرية للسنة الأولى؛ ترتفع إلى 3 آلاف ريال شهريًا في السنة الثانية، كما سيُسجل في التأمينات الاجتماعية، ويحصل على تأمين طبي شامل.

وأشار إلى أنه يشترط للالتحاق بالبرنامج، أن يكون سعودي الجنسية، حاصلا على شهادة الثانوية العامة “علمي” بمعدل لا يقل عن 80%، والحصول على 70% في اختبار القدرات العامة، وألا يتجاوز عمر المتقدم 23 عامًا، وأن يكون لائقاً طبياً.