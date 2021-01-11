نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فورى بدون تحويل راتب في السعودية للمواطنين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل فورى بدون تحويل راتب، هو احد اهم الخدمات التي يحتاجها الأفراد داخل المملكة العربية السعودية، وهذه الخدمة تقدم من خلال بنوك كبيره في مجال التمويل الشخصي، وهناك عدد من البنوك التي تقدم هذه الميزة ومنها مصرف الراجحي والبنك الاهلى السعودي وغيرها من البنوك الأخري، حيث أن الحصول على تمويل شخصى فورى يحتاج إلى عدد من الشروط الهامة التي وضعها البنك، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على شروط الحصول على تمويل شخصى سريع بدون تحويل راتب، ونعرض اهم المميزات الأخري التي تقدمها هذه البنوك.

تمويل فورى بدون تحويل راتب

دائما ما يبحث الكثير من المواطنين على تمويل فورى بدون تحويل راتب، لان هناك شركات ترفض تحويل راتب الموظفين لديها إلى أي بنك، وجاءت عدد من البنوك لتقديم خدمة تمويل شخصى بدون تحويل راتب، وأيضا معظم هذه البنوك تمتلك ميزه كبيره جدا وهى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها ولا تخالفها، ومن بين البنوك التي تقدم خدمة تمويل شخصى بنك الرياض والذي يعتبر احد البنوك الكبيرة داخل المملكة.

تمويل شخصى مصرف الراجحي

يعتبر بنك الراجحي من اهم البنوك داخل المملكة في تقديم خدمة تمويل شخصى بدون تحويل راتب مصرف الراجحي، وقد وضع البنك شروط محدده من اجل الحصول على هذا التمويل، والشروط تكون كالتالي.

يقدم التمويل الشخصي بدون تحويل راتب للسعوديين والمقيمين من الموظفين في البنوك والأطباء.

لا يقل الراتب عن 10.000 ريال.

لا يقل العمر عن 25 عام ولا يزيد عن 55 وقت سداد آخر دفعة في القسط.

تمويل شخصى البنك الاهلى السعودي

البنك الاهلى التجاري السعودي يعتبر أيضا احد البنوك الهامة داخل الأراضي السعودي، حيث يقوم بتقديم خدمة تمويل شخصى وفق عدد من الشروط التي لابد أن تتوافر في كل من يرغب في الحصول على هذا التمويل وهو كالتالي.