نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب مواطن 1.9 مليار ريال سعودي لمن سيستفيدون في شهر يناير الجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب مواطن تم التصريح عنه من قبل الجهات المسئولة عن إيداع مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي والتي تعود علي مستفيدي شهر يناير 2021 وقيمة المبلغ المودع وتفصل المبلغ وكيفية التوزيع وكان إجمالي الدفعات السابقة للمستفيدين وصلت لمبلغ ثمانية وثمانون مليار ريال سعودي وعلي من كان يرغب في تسجيل حساب مواطن للحصول علي استفادة من المبالغ المودعة كان يتم ذلك عن طريق التسجيل عبر الموقع الرسمي للحساب وخاصية حاسبة حساب المواطن التي من خلالها يتم حساب المبلغ الذي يستحقه كل مستفيد من هذا البرنامج الاجتماعي كما كان قد تم الإعلان عن كم باقي لحساب مواطن في أيام سابقة عن الدفعات التي سيتم إيداعها وقيمة كل مبلغ في شهور قادمة وتم أيضاً التصريح عن موعد صرف حساب مواطن بأيام محددة عن كل شهر ميلادي وأيضاً قيمة مبلغ حساب المواطن مما سيتم صرفه عن كل شهر .

حساب مواطن وقيمة المبلغ الذي تم إيداعه الذي وصل لمبلغ 1.9 مليار ريال سعودي للمستفيدين في هذا الشهر :-

قام البرنامج بإيداع قيمة المبلغ 1.9 مليار ريال سعودي في العاشر من شهر يناير 2021 وهذا المبلغ الذي تم تخصيصه لكل المستفيدين لهذا الشهر والذي أكملوا جميع طلباتهم لأنه قد بلغ العدد للمستفيدين والذين استوفوا المعايير الموضوعة من قبل البرنامج والمستحقين للدفعة رقم ثمانية وثلاثون لهذا الشهر بلغ العدد عشرة مليون وسبعمائة ألف مستفيد كما بلغ الإجمالي لقيمة المبالغ المدفوعة للتعويضات حتي الآن لمبلغ خمسة عشر ملايين ريال سعودي وذلك بأثر رجعي عن الدفعة التي سبقت ليبلغ قيمة المبالغ التي تم دفعها حتي الآن للمستفيدين بقيمة ثمانية وثمانون مليار ريال سعودي منذ أن تم أطلاق البرنامج حتي الآن ومن المبلغ كان قيمة ستمائة ثلاثة وخمسون مليون ريال سعودي قيمة التعويضات عن الدفعات التي سبقت هذه الدفعة .

حاسبة الحساب وما تم التصريح عنه من قبل المسئول السيد سلطان القحطاني وهو المتحدث بشكل رسمي عن البرنامج :-

قال السيد المسئول والمتحدث بشكل رسمي عن البرنامج بأن قيمة ثمانية وسبعون بالمائة من الذين أستفادوا من البرنامج كانوا قد حصلوا علي الدعم في الدفعة والذي بلغ متوسطها لهذه الدفعة في المتوسط الذي يخص أسرة واحدة فقط مبلغ ألف وسبعة وأربعون ريال سعودي فيما كان عدد الأرباب الخاصة بكل الأسرة المستفيدة والذين استوفوا المعايير التي تم وضعها في البرنامج كانوا اثنان مليون ومائة ألف مستفيد والذين نسبتهم كانت اثنان وتسعون بالمائة وبلغ العدد الخاص بالمتابعين إلي ثمانية مليون وأربعمائة ألف وبلغ العدد للذين هم مستقلون والذين استوفوا المعايير الموضوعة وبناءً عليها يكونوا مستحقين للدعم بعدد مائة وثمانية وستون ألف ونسبتهم ثمانية بالمائة .

كم باقي لحساب مواطن والتواريخ التي تم وضعها للدفعات المتلاحقة للشهور المقبلة :-

موعد حساب مواطن في الموعد التالي سيكون في يوم 10 فبراير 2021 . الموعد الثالث الذي تم تحديده سيكون في يوم 10 مارس 2021 . الموعد الرابع الذي تم تحديده سيكون في يوم 11 أبريل 2021 . الموعد الخامس الذي تم تحديده سيكون في يوم 10 مايو 2021 . الموعد السادس الذي تم تحديده سيكون في يوم 10 يونيو 2021 . الموعد السابع الذي تم تحديده سيكون في يوم 10 يوليو 2021 . الموعد الثامن الذي تم تحديده سيكون في يوم 10 أغسطس 2021 .

تسجيل حساب مواطن لمن يرغب الاستفادة من هذا البرنامج الداعم للأسر وكيفية التسجيل :-

يتم الدخول من الأشخاص الراغبين في التسجيل في البرنامج علي الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج ويقوم الرغب في التسجيل بأن يتم تسجيل كل ما هو متعلق بالبيانات الشخصة به وبعدد أفراد أسرته وفيما يخص البيانات الواجب وضعها من التي تكون مطلوبه من البرنامج كمعلومات إضافية حتي يكون الطلب مستوفي من جميع الطلبات التي يتم طلبها من الموقع ويتم بعدها تحديد قابلية الطلب بأن يقبل من عدمه بناءً علي إجراءات يتم من خلالها تحديد الطلب المستوفي من عدمه بناءً علي ما تم تقديمه .

حساب مواطن أوضح البرنامج من خلال ألتغريده علي الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج والمعروف بالخدمة التي تقدم للمستفيدين يوم الأحد بما هو مقصود بالمبالغ التي يتم إرجاعها وكان قد تم الرد علي ما هو متعلق باستفسارات من الذين طرحوا أسئلتهم بخصوص شأن إرجاع المبالغ وهي التي يتم إرجاعها بشكل أثر رجعي التي كان فيها التعويض عن من هم يكونوا مستحقين لهذا الأمر .