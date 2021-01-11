نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Gold price سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين يسجل انخفاض كبير جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الذهب في السعودية اليوم، يبحث المواطنين السعوديين اليوم الاثنين عن حركة سعر الذهب في السعودية داخل المملكة، حيث شهد سعر الذهب في الآونة الأخيرة حالة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع في سعر المعدن النفيس، وقد شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين الموافق 11 يناير هبوط وانخفاض جديد في سعر الذهب، مما يجعل اليوم متناسب لحالة شراء الذهب، وقد أوضحنا في موضوع سابق متى ينخفض سعر الذهب وأهم العوامل التى تؤثر في سعره مما يجعلك مطلع على الحركة السعرية المعدن النفيس وإمكانية توقع السعر في حالة الانخفاض للتحديد الوقت المثالي للشراء.

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم حالة من الهبوط والانخفاض بعد أن تراجعت أسعار الذهب عالميا، حيث قد شهدت البورصة العالمية اليوم تراجع كبير في أسعار الذهب مما انعكاس على سعره داخل المملكة العربية السعودية، حيث قد سجلت للأونصة الذهبية في البورصة العالمية اليوم هبوط وقد وصل السعر إلى 1838 دولار فقط.

ويمثل الانخفاض في سعر الذهب في السعودية اليوم الرابع على التوالي من العام نفسه 2021، حيث سجل سعر الذهب 3 مرات سابقا انخفاض ويرجع ذلك لعدة عوامل مرتبطة بالسوق يمكنك معرفتها من خلال عوامل انخفاض سعر الذهب في السعودية، حيث تشكل مجموعة من العوامل العالمية والييوقية الداخلية تحكم في سعره.

سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

يستمر سعر الذهب في الانخفاض مرة جديدة بعد أن شهد الأسبوع الماضي تراجع في أسعار أونصة الذهب عالميا، حيث قد تم إغلاق تداولت الأسبوع الماضي في الذهب على تسجيل هبوط بأسعار الذهب، ويعود اليوم من جديد ليسجل المعدن الأصفر تراجع جديد بسبب تراجع أسعار الذهب في البورصة العالمية، وقد سجلت مختلف عيارات الذهب كالتالي:

سجل عيار 24 من الذهب سعر 221 ريال سعودي.

سجل عيار 21 من المعدن النفيس سعر 193 ريال سعودي.

سجل عيار 18 من المعدن الأصفر سعى 165 ريال سعودي.

سجل سعر الجنية الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم 1551 ريال سعودي.

سجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم 6891 ريال سعودي.