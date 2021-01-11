نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل العاطلين عن العمل بنك التنمية الاجتماعية.. تمويل شخصي جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل العاطلين عن العمل هو تمويل يعطي المواطنين النساء والرجال إن كان اليتيم والأرملة ممن هم محدودي الدخل، ويوفر هذا التمويل كامل الاحتياجات المالية ويمكن الحصول على هذا التمويل من خلال بنك التنمية الاجتماعية ، والجدير بالذكر أن هذا البنك يوفر عدت تمويلات أخرى مثل، تمويل آهل أو تمويل الأسرة، وضمن الفقرة التالية سنتعرف على شروط الحصول على تمويل العاطلين عن العمل ضمن سياق هذا المقال.

شروط الحصول على قروض العاطلين عن العمل

هو متاح للسعوديين وغير متاح للجنسيات الأخرى

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة و للمتقاعدين يجب أن لا يزيد عن عمر 65 سنة

يجب وجود رخصة قيادة سارية المفعول ويجب أيضا عدم وجود أي مخالفات مرورية

يلزم توفر ضمان مواجه التمويل

ألا تتجاوز مدة السداد خمس سنوات أو ما يعادل 60 شهرا.

كيفية تقديم طلب قرض للعاطلين عن العمل

يجب أولا أن نسجل الدخول إلى بوابة نفاذ الموحد

ثم بعد ذلك تُرفع الثبوتيات التي يطلبها الموقع منك

الآن اضغط على إرسال الطلب

بعدها تلقائياً تفحص الأهلية من قبل الجهات المعنية

الآن ابقى على اطلاع بخصوص حالة طلبك من داخل النفاذ الموحد.

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مزايا تمويل العاطلين عن العمل

متوافق مع الشريعة الإسلامية

تصل فترة السداد إلى خمس سنوات ويعادل 60 شهرا

الحصول على التمويل بشكل فوري وبعد إنهاء المعاملة

يصل مبلغ التمويل إلى 60.000 ريال سعودي.

التمويلات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية “تمويل الأسرة وتمويل الزواج”

تمويل الأسرة : هذا التمويل يمنح الأسرة المحتاجة ذات الدخل المحدود قرض يعنهم على تكاليف الحياة، وهناك عدة شروط للحصول على التمويل أهمها أن يكون موظف حكومي أو حتى أن يكون عامل في شركة خاصة أو أنه متقاعد أو أنه طالب، وهذه شروط تنطبق على الرجال والنساء.

: هذا التمويل يمنح الأسرة المحتاجة ذات الدخل المحدود قرض يعنهم على تكاليف الحياة، وهناك عدة شروط للحصول على التمويل أهمها أن يكون موظف حكومي أو حتى أن يكون عامل في شركة خاصة أو أنه متقاعد أو أنه طالب، وهذه شروط تنطبق على الرجال والنساء. تمويل الزواج : وجد هذا التمويل لتشجيع الشباب للزواج، والذين هم يقل دخلهم الشهري عن 12.500 ريال سعودي والفئة المستهدفة لهذا التمويل هم المواطنين السعوديين فقط “الذكور”، والأهم من هذا أن هذا التمويل لا يوجد عليه أي رسوم” مجاني”، ويجب أن يكون موظف حكومي أن أنه يعمل في قطاع خاص أو أنه طالب أو متقاعد.

: وجد هذا التمويل لتشجيع الشباب للزواج، والذين هم يقل دخلهم الشهري عن 12.500 ريال سعودي والفئة المستهدفة لهذا التمويل هم المواطنين السعوديين فقط “الذكور”، والأهم من هذا أن هذا التمويل لا يوجد عليه أي رسوم” مجاني”، ويجب أن يكون موظف حكومي أن أنه يعمل في قطاع خاص أو أنه طالب أو متقاعد. منتج آهل : هذا التمويل مقدم للذين حصلوا في وقت سابق على أحد منتجات التمويل المقدمة من قبل بنك التنمية الاجتماعية ، مثل تمويل الأسرة وتمويل الترميم وكنف، ويهدف هذا التمويل إلى إعانة الأسر التي زادت عليها المسؤوليات الأسرية ويمكن للرجال والنساء الاستفادة منه إن كانوا موظفين حكوميين أو موظفين في قطاع خاص، ويشمل أيضا المتقاعد والأرملة والمطلقة والمهجورة، وأيضا يصل هذا التمويل إلى 60.000 ريال سعودي وتصل فترة سداده إلى 60 شهرا أو ما يعادل خمس سنوات.

قرض الترميم بنك التسليف

تمويل الترميم : ويستهدف هذا التمويل عمليات إعادة بناء المنازل وترميمها، كما أنه يقدم إلى العديد من فئات الشعب السعودي، ولدى هذا التمويل عدت شروط ومن أهمها، أن يكون المتقدم موظف متقاعد ويعمل في قطاع خاص أو حكومي، ويدعم هذا التمويل خاصية التقديم الالكتروني ويمكنك الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية لـ التقديم على تمويل الترميم ، ولديه عدة ميزات ومن أهمها أن رسوم الخدمة مجانية ومقدمة للمواطنين والمواطنات بمعنى آخر للرجال والنساء.

كيفية تقديم استفسار في حال وجوده

يوفر بنك التنمية الاجتماعية وسيلة لمن يرغب بتقديم أي استفسار أو سؤال عن التمويل الشخصي ، وهذه الوسيلة هي الاتصال على الرقم “199099”، أو عن طريق الرقم “920008002”، وتأتي هذه الخدمة كدعم لجميع عملاء مصرف الإعفاء والتسليف السعودي، وإذا كان هناك أي سؤال لديكم اتركوه أسفل التقرير، لنجيب نحن بدورنا على الأسئلة المطروحة على الفور.