نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ساند التعطل عن العمل وفق المادة 14 لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شروط ساند التعطل عن العمل الذي يعتبر من أهم البرامج التي أطلقتها المؤسسة في الفترة الأخيرة، وموجه لصالح العاطلين عن العمر وأسرهم، وخصوصًا إن كانت ظروف التعطل خارجة عن الإرادة، وذلك كنوع من أنواع الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ويصب في صالح المواطنين، وأطلقت شروط استحقاق ساند من أجل وصول الدعم إلى المستحقين، كما بينت إمكانية التحقق من أهليتك لاستحقاق ساند إلكترونيًا.

ساند التعطل عن العمل

يذكر أن نظام التعطل عن العمل من الأنظمة المتميزة، التي سعت في تدشينها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة، لتعويض العاطلين عن العمل، ويمكن الحصول عليه من قبل النساء والرجال أيضًا ولكن بشرط أن تتحقق المعايير والشروط المطلوبة.

شروط ساند التعطل عن العمل

يسأل الكثير عن نظام ساند من يشمل أو شروط ساند الجديدة للمتعطلين عن العمل، وقد بينت التأمينات الاجتماعية أن الشروط تكمن في:

لا بد أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية.

أن يكون سبب ترك المتقدم لعمله، لأسباب خارجة عن الإرادة.

ألا يكون قد تم فصله من العمل لسبب شخصي.

لا بد يكون بمقدوره الحصول على دخل شهري من أي مصدر.

البحث الدؤوب عن وظائف.

ألا يكون قد وصل إلى الستين من العمر.

الالتزام بالتدريبات التي تقوم بها المؤسسة.

طريقة التسجيل في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل

وفق المادة 14 من نظام ساند للمتعطلين عن العمل، يمكن التسجيل إلكترونيًا في البرنامج وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية، وقم بكتابة كلمة المرور.

سنقوم بزيارة بوابة الخدمات ومنها نقوم بالنقر على تبويب التعطل عن العمل، ونختار ساند.

مطلوب الآن إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، والتي تتمثل في الاسم وباقي البيانات الشخصية.

ثم نقوم بإرسال الطلب وننتظر حتى يتم البت فيه.

مبلغ تعويض التعطل عن العمل المتوقع

في إطار شروط ساند المادة 14 فإن هناك مبالغ متوقعة للمستفيدين من برنامج ساند ولهذا يسأل الكثير منهم كم راتب ساند التعويضي المتوقع، وسوف يكون كالتالي:

يتم صرف دعم ساند للعاطلين عن العمل بقيمة 60%، من متوسط الراتب الذي يحصل عليه.

يتم صرف دعم ساند للمتعطلين لمدة عام، منفصلة كانت أو متصلة.

الحد الأقصى لدعم ساند على مدار الشهور الأولى يصل إلى تسعة آلاف ريال.

الأشهر الثلاثة الثانية قمتها تصل إلى 7500 ريال.

متى يتم التوقف عن صرف دعم ساند التعطل عن العمل

بعد معرفة شروط ساند التعطل عن العمل لا بد أن نعرف أنه في حال لم يتم البحث عن عمل، وفي حالة مغادرة الأراضي السعودية أو الوصول إلى سن الستين، أو إيقاف تسجيل المتقدم في الوزارة، فإنه بالتالي سيتم إيقاف دعم ساند وفق اللوائح التنظيمية وأيضًا شروط استحقاق ساند التأمين.