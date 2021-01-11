نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون العمل السعودي وتحديثات مكتب العمل الجديدة عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتجه إلي تغيير الكثير في بنود نظام العمل داخل المملكة العربية السعودية وذلك كخطوة من الحكومة السعودية لتوفير التطور والتقدم في نظم العمل وحتي يتم السير مع رؤية المملكة 2030, حيث من المنتظر أن تقوم هذه التعديلات علي خلق دعم كبير للقطاعات الخدمية والإنتاجية, كما سوف تشمل هذه التغييرات زيادة فرصة المرأة في التوظيف في سوق العمل دخل المملكة العربية السعودية, وحتي تتعرف علي التغييرات المنتظرة قم بالمتابعة. التغييرات والتعديلات المنتظرة علي نظام العمل داخل المملكة العربية السعودية سوف يتم فرض غرامة تتراوح بين مائتان ألف ريال سعودي و500 ألف ريال, وذلك علي الأشخاص الذين يمارسون نشاط توظيف السعوديين أو استقدام عاملين وليس لديه تصريح بذلك. عندما يتقدم عامل باستقالته, فإن الاستقالة تعتبر واجبة بعد مرور ثلاثين يوماً من غير الموافقة عليها, كما يستطيع صاحب العمل تأخير قبول الاستقالة إذا كانت حالة العمل لا تسمح بقول الاستقالة وذلك بشرط يكون هذا التأخير لا يتجاوز ال60 يوم في حالة العمل الإضافي, فيستطيع صاحب العمل إعطاء العامل أجازه مدفوعة الأجر مقابل العمل الإضافي الذي قام به, وذلك بعد أن كان يتم صرف بدل عمل إضافي 50%, وحتي يستطيع صاحب العمل تطبيق هذا التعديل لابد أن يوافق العامل. كما اعتبرت الوزارة أن ساعات العمل التي توجد في الأعياد والإجازات الرسمية هي ساعات إضافية. تستطيع المرأة العاملة التي قامت بالوضع أن تأخذ في النظام الجديد للعمل إجازة مدفوعة الأجر بدوام كامل وذلك في فترة تصل إلى 98 يوم من تاريخ الوضع. وينص قانون العمل الجديد علي منع صاحب العمل أن يقوم بالتفرقة بين العاملين لديه, سواء كان لعرق أو جنسية أو لون أو سن أو أي شيء آخر. أن يقوم صاحب العمل بالإحسان والمعاملة الحسنة للعاملين, بحيث لا يستطيع صاحب العمل أن يقوم بأخذ أو تأخير اجر العامل سواء تأخير أو أخذ كل الأجر أو بعضه. لا يستطيع صاحب العمل أن يجبر العامل علي العمل أكثر من ثماني ساعات أو اكثر من أربعين ساعة في الأسبوع كما هو موجود في نص القانون.

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