حاسبة التمويل الشخصي البنك الأهلي السعودي حتي مليون ونصف ريال

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عمر شويل - جدة حاسبة التمويل الشخصي البنك الأهلي التجاري السعودي حيث يعتبر واحد من افضل البنوك السعودية الذي يقوم بتقديم الخدمات المصرفية، وخدمات إدارة الثروات والخدمات المتعددة وكذلك خدمات التمويل الشخصي وافضل قرض شخصي من البنك الأهلي وخدمات تمويل الأفراد لشراء السيارات وكذلك التمويل العقاري ويصل عدد فروع البنك ما يقرب من 100 فرع في الكثير من محافظات المملكة بالإضافة إلي شبكة كاملة من ماكينات الصراف الآلي وخدمة العملاء على مستوي كل فروع المملكة.

حاسبة التمويل الشخصي البنك الأهلي السعودي

التمويل الشخصي هو عبارة عن تطبيق المبادئ ضمن القرارات المالية والمتعلقة بالأفراد وكذلك العائلات بهدف الحصول على قرض شخصي أو عائلي معين في حدود بعض المعايير التي تضمن تجنب جميع المخاطر المالية الحالية والمستقبلية، حيث يوجد الكثير من أنواع القروض التي يقوم البنك الأهلي بتقديمها وتختلف باختلاف السبب والمبلغ والشروط وأيضاً طريقة السداد، وهناك نوعين من التمويل للسعوديين وغير السعوديين كالتالي للحصول على افضل تمويل شخصي.

شروط التمويل الشخصي للسعوديين

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 3000 ريال سعودي. يحصل العميل على قرض شخصي من البنك بقيمة مليون ونصف ريال سعودي كحد اقصي. يشترط تحويل المرتب علي البنك الأهلي شهرياً من اجل استقطاع نسبة البنك من التمويل وسداد الأقساط حسب الشروط البنكية. رسوم السداد المبكر على ثلاث اشهر. يتم اقتطاع نسبة 1% رسوم إدارية لصالح البنك الأهلي التجاري.

مميزات البنك الأهلي التمويل الشخصي للسعوديين

قرض التمويل الشخصي مطابق للشريعة الإسلامية. يتمكن العميل من الحصول على برنامج سداد بأقساط مريحة وميسرة. المقدرة على تسديد ودفع الأقساط في مدة 3 سنوات. إمكانية تأجيل القسط المستحق على العملاء خلال شهر رمضان الكريم. يتم تحديد نسبة الربح السنوية وذلك بناء على ملف العميل الشخصي.

مميزات التمويل الشخصي البنك الأهلي لغير السعوديين والمقيمين

يشترط أن يكون راتب المقيم أو الغير سعودي 4 الآلاف ريال سعودي. يتم التمويل من البنك بحد اقصي مليون ونصف ريال سعودي. يشترط تحويل الراتب على البنك بشكل شهري مستمر. رسوم السداد المبكر على 3 اشهر وبشروط بنكية. يتم الحصول على نسبة 1% رسوم إدارية بنكية. اقل البنوك نسبة في التمويل الشخصي. يمكنكم لجميع المستفيدين الاتصال على رقم البنك الأهلي للتمويل الشخص لمعرفة الكثير من خدمات التمويل الشخصية.

التمويل الأهلي العقاري

يقدم البنك الأهلي مجموعه من عروض البنك الأهلي الجديدة للتمويل العقاري ومن اهم شروطها إذا كان التمويل للمنزل الأول أو المنزل الثاني وتختلف في ذلك عن طريق السداد ونسبة الربح حسب البيانات المتوفرة، ويمكنكم حساب التمويل الشخصي المقدم من البنك الأهلي بما يتناسب مع إمكانيتكم المادية والدخل الشهري والأقساط من خلال خدمة حاسبة التمويل الشخصي البنك الأهلي السعودي.

تمويل البنك الأهلي التأجيري

خدمات تمويل البنك الأهلي من اجل شراء سيارة أو منزل أو تمويل شخصي إضافي من البنك أو تمويل الأهلي 22 راتب وشروطها. الموظف الحكومي يجب أن لا يقل راتبة عن 2500 ريال سعودي وعمرة لا يقل عن 18 عام. موظف في القطاع الخاص يشترط أن يكون راتبة 2500 ريال أو اعلي وعمرة لا يقل عن 18 عام. موظف بنك أخر في مكان أخر يجب أن لا يقل راتبة عن 4000 ريال سعودي وعمرة عن 18 عام. في حالة صاحب المؤسسة يجب أن لا يقل راتبة عن 10000 ريال سعودي وعمرة لا يقل عن 25 عام. في حالة المتقاعد يشترط أن لا يقل الراتب الخاص به عن 2500 ريال سعودي وعمرة لا يزيد عن 70 عام.

طريقة حساب القرض التكميلي من البنك الأهلي