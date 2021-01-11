نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الضمان الاجتماعي” تقديم إعانات غذائية جديدة لمستفيدي المساعدة المقطوعة.. متى نزول المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت جمعية الأهلية “إطعام” ووكالة التمكين والضمان الاجتماعي ووزارة الموارد البشرية، عن اتفاقية تعاون من أجل تفعيل برنامج تقديم إعانات غذائية جديدة لمستفيدي المساعدة المقطوعة وإنشاء قاعدة للبيانات من أجل العملاء والمستفيدين من برامج هذه الجمعية، حيث تم توقيع الاتفاقية من قبل وكيل وزارة الموارد البشرية ووكالة التمكين والضمان الاجتماعي الأستاذ إبراهيم بن يوسف المبارك، ومن قبل جمعية إطعام الأستاذ فيصل بن محمد الشوشان.

تقديم إعانات غذائية جديدة لمستفيدي المساعدة المقطوعة

أتت هذه الاتفاقية لدعم خطوات الجمعية باتجاه الدعم الغذائي للمستحقين في المناطق التالية “الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية”، وهذا يساعد في توسيع النطاق التوزيعي الغذائي في كافة القرى والمحافظات، وشكر الرئيس التنفيذي لجمعية إطعام فيصل بن محمد الشوشان مجلس إدارة الجمعية وجميع المنسوبين لها، وقد قام أيضا بشكر وزارة الموارد البشرية ووكالة التمكين والضمان الاجتماعي وكان سبب الشكر، تجاوبهم الكبير مع الجمعية في سبيل تقديم الأفضل لمنسوبي الضمان وتقديم لهم المساعدة الغذائية، وقد أشار أيضا إلى أن جمعية إطعام قد قامت مؤخرا بانشاء مركز العملاء والمستفيدين والذي يعمل على تيسير وتسهيل الوصول للمنسوبين والمستحقين بأفضل وسيلة ممكنة، هذا وقد ساهم أيضا بتحقيق تكافل اجتماعي بشكل سليم.

نَبْذَة عن الضمان الاجتماعي المقدم من وزارة الموارد البشرية

يعد الضمان الاجتماعي أحد ركائز الدعم المقدم من الحكومة السعودية إلى شعبها ولعدة فئات مستحقة، وتهدف من خلاله الحكومة السعودية إلى رفاهية السكان بالدرجة الأولى واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مساعدة المواطن السعودي في توفير الماء والغذاء وتحسين وضعه الصحي والاجتماعي والمالي، ومن جهة ثانية نوضح من خلال الفقرة القادمة كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي للأفراد.

الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد بالسجل المدني

لكي نقوم بـ الاستعلام عن المقطوعة الضمان يجب إتمام الخطوات التالية:

أولا نقوم بوضع رقم السجل المدني داخل موقع الموارد البشرية

ثم نقوم بوضع رقم الضمان الاجتماعي

بعد أن قمنا بكتابة السجل المدني ورقم الضمان ادخل كود التحقق حتى تظهر لنا إشارة صح

نضغط على الأيقونة المكتوب عليها كلمة عرض

وبذلك يتم الاستعلام وظهور كافة التفاصيل اللازمة.

ما هو موعد إيداع المساعدة المقطوعة شهر جمادى الأولى 1442

ومع اقتراب ميعاد منح المساعدة المقطوعة من الشهر الخامس جمادى الأولى يبحث مستفيدي الضمان الاجتماعي عن مواعيد الضمان الاجتماعي يناير 2021، وقد تبقى على صرف الدفعة ثلاثة أيام، على أن تصادف في اليوم الرابع عشر من يناير 2021 اليوم الخميس القادم، وعلى التاريخ الهجري ستصادف الأول من شهر جمادى الثاني 1442، وبذلك عرفنا متى نزول الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الأولى.