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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات نظام العمل 2021 المرتقبة في السعودية للعامل وصاحب العمل في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعديلات نظام العمل 2021 أشارت إليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن دشنت مجموعة من اللوائح الجديدة التي من شأنها تقوم بتنظيم العمل، وتقع تعديلات نظام العمل للعامل وصاحب العمل أيضًا للحفاظ على حقوق الجميع، وبالتالي يتم دعم الأسواق الخدمية والإنتاجية، والاهتمام بدعم المرأة ومشاركتها في سوق العمل أيضًا.
تعديلات نظام العمل 2021
- فرض غرامات لا تقل عن 20 ألف ريال سعودي، ولا تزيد عن نصف مليون ريال في حال السمسرة في التوظيف.
- فرض غرامة مالية على كل شخص يخالف أحكام المادة رقم 30 التي طرحتها الوزارة لتنظيم العمل، والتي لا تسمح للأشخاص العاديين من ممارسة أنشطة الاستقدام.
- ينبغي أن يكون طلب الاستقالة مكتوبًا، ويستطيع صاحب العمل تأجيل قبولها، إن كانت المصلحة تقتضي بذلك، ولكن ينبغي ألا يمر 30 يوم عليها.
- يحصل الموظفين من قبل صاحب العمل على ساعات عمل، ولكن يتم تعويضهم بإجازات مدفوعة الأجر.
- يتم حساب العمل في العطلات الرسمية والأعياد، على أنها ساعات إضافية ويسري عليها البند السابق.
- تفتيش ورقابة مستمرة على المنشآت للتعرف على المخالفين للتعديلات المقترحة ومن يقومون بتطبيقها.
- ضمن إطار التعديلات يتم رفع أجور المرأة العاملة خلال إجازة الوضع بأجرها كاملًا، وذلك لمدة لا تقل عن 14 أسبوع، وتقوم بتوزيعها وفق رغبتها.
- على صاحب العمل تحمل نفقات استقدام العمالة الغير سعودية، وكل ما يتعلق بالإقامة ورخص العمل، أو رسوم التجديد التي تطلقها الحكومة بالمملكة.
- قامت وزارة الموارد بوضع نماذج موحدة لعقود العمل.
تعديلات نظام العمل 2021 للعامل وصاحب العمل
وأقرت الوزارة العديد من التعديلات الأخرى التي تتعلق بالعمل وصاحب العمل أيضًا من بينها:
- يُمنع أصحاب المنشآت من منع أجور العمال، دون الحصول على أحكام قضائية رسمية.
- ضرورة الاحترام المتبادل بين العامل وبين صاحب العمل، وعدم المساس بكرامة العمال.
- توفير الوقت اللازم للعمال من أجل ممارسة حقوقهم الشخصية، دون أن يتم تخفيض الرواتب.
- توفير سكن مناسب للعمال في أي مكان وسداد قيمة الإيجار أو إعطاء العامل بدل سكن.
- ألا يمارس العامل عمله لمدة تزيد عن 12 ساعة في اليوم.
- ألا يتم حساب فترة الراحة والطعام والصلاة، في إطار ساعات العمل.
- لا يحق لصاحب العمل بإلزام العمال بالبقاء أثناء فترات الراحة.
- لا يقوم العمال بالعمل خمس ساعات متواصلة، دون الحصول على قسط من الراحة لا تقل عن 30 دقيقة.
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