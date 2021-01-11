نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات نظام العمل 2021 المرتقبة في السعودية للعامل وصاحب العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديلات نظام العمل 2021 أشارت إليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن دشنت مجموعة من اللوائح الجديدة التي من شأنها تقوم بتنظيم العمل، وتقع تعديلات نظام العمل للعامل وصاحب العمل أيضًا للحفاظ على حقوق الجميع، وبالتالي يتم دعم الأسواق الخدمية والإنتاجية، والاهتمام بدعم المرأة ومشاركتها في سوق العمل أيضًا.

تعديلات نظام العمل 2021

فرض غرامات لا تقل عن 20 ألف ريال سعودي، ولا تزيد عن نصف مليون ريال في حال السمسرة في التوظيف.

فرض غرامة مالية على كل شخص يخالف أحكام المادة رقم 30 التي طرحتها الوزارة لتنظيم العمل، والتي لا تسمح للأشخاص العاديين من ممارسة أنشطة الاستقدام.

ينبغي أن يكون طلب الاستقالة مكتوبًا، ويستطيع صاحب العمل تأجيل قبولها، إن كانت المصلحة تقتضي بذلك، ولكن ينبغي ألا يمر 30 يوم عليها.

يحصل الموظفين من قبل صاحب العمل على ساعات عمل، ولكن يتم تعويضهم بإجازات مدفوعة الأجر.

يتم حساب العمل في العطلات الرسمية والأعياد، على أنها ساعات إضافية ويسري عليها البند السابق.

تفتيش ورقابة مستمرة على المنشآت للتعرف على المخالفين للتعديلات المقترحة ومن يقومون بتطبيقها.

ضمن إطار التعديلات يتم رفع أجور المرأة العاملة خلال إجازة الوضع بأجرها كاملًا، وذلك لمدة لا تقل عن 14 أسبوع، وتقوم بتوزيعها وفق رغبتها.

على صاحب العمل تحمل نفقات استقدام العمالة الغير سعودية، وكل ما يتعلق بالإقامة ورخص العمل، أو رسوم التجديد التي تطلقها الحكومة بالمملكة.

قامت وزارة الموارد بوضع نماذج موحدة لعقود العمل.

تعديلات نظام العمل 2021 للعامل وصاحب العمل

وأقرت الوزارة العديد من التعديلات الأخرى التي تتعلق بالعمل وصاحب العمل أيضًا من بينها: