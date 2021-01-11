نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم stc المجاني وطرق التواصل مع خدمة عملاء شركة الاتصالات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم stc المجاني لخدمة عملاء شركة الاتصالات السعودية، يعتبر من أهم الخدمات التي قامت شركة الاتصالات السعودية دوناً عن باقي الشركات النافسة بإصدارها، حيث قدمت الشركة رقم خدمة عملاء stc لكافة المواطنين السعوديين وغير السعوديين سواء كانوا من النواقل أوالقطاع السكني أوالمشغلين وقطاع الأعمال نتيجة لظهور بعض المشاكل التي قد تواجه المواطنين أثناء الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة أو عند تقديم الشكاوى والمقترحات، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على الرقم الموحد لشركة stc وطرق التواصل مع خدمة العملاء للاستفادة من كافة الخدمات المتاحة بسهولة ويسر.

شركة الاتصالات السعودية

تعتبر شركة الاتصالات السعودية المعروفة باسم stc واحدة من أهم وأكبر شركات الاتصالات والإنترنت المساهمة الموجودة في المملكة العربية السعودية والخليج العربي، حيث تأسست الشركة السعودية للاتصالات في ال9 من سبتمبر عام 2002 ميلاديًا، ومنذ ذلك الوقت فإن الشركة بكافة موظفيها تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم كل ما هو مميز وجديد في عالم الاتصالات والإنترنت، حيث تقوم بتوفير العديد من العروض على باقات الإنترنت والاتصالات إلى جانب العديد من الخدمات الهامة الأخرى كإصدارها رقم stc المجاني، مما كان له الدور الأساسي في زيادة شعبية الشركة بدرجة كبيرة بين الكثير من المواطنين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية و جدة والكويت والبحرين وغيرهم من دول الخليج العربي.

كما تعتبر شركة الاتصالات السعودية المنافس الوحيد للعدد من شركات الاتصال نتيجة لازدياد عدد متابعين الشركة بشكل دائم وذلك نتيجة اهتمام الشركة بتقديمها للعديد من الخدمات والمميزات الهامة على العديد من خدمات الاتصال والباقات المتاحة لكافة المواطنين سواء كانوا من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال أو قطاع النواقل والمشغلون أو القطاع السكني.

رقم stc المجاني

لاحظت الشركة السعودية للاتصالات وجود ضغط كبير على موظفي خدمة عملاء الشركة من حيث تلقي الشكوى والمقترحات والرد على كافة الاستفسارات التي يقدمها العملاء وذلك نتيجة لازدياد عدد المواطنين المتابعين للشركة، لذلك قامت الشركة بإطلاق رقم stc المجاني وهو (9200) للتسهيل على كافة المواطنين التواصل مع مندوبي خدمة العملاء والحصول على كافة الخدمات والحصول على إجابة لكافة الاستفسارات بنجاح.

طرق التواصل مع خدمة عملاء stc

نتيجة لازدياد أعداد عملاء شركة الاتصالات السعودية فقد قامت الشركة بإصدار رقم stc الموحد بالإضافة إلى العديد من طرق التواصل الهامة التي يمكن لكافة العملاء التواصل من خلالها مع موظفي الشركة للحصول على كافة الخدمات، تتمثل هذه الطرق في النقاط التالية:

الاتصال على رقم stc المجاني الموحد “9200”.

يمكن لعملاء شركة الاتصالات السعودية المقيمين في أي مكان خارج حدود المملكة العربية السعودية التواصل عن طريق الاتصال على رقم “0966114555555”.

يمكن لكافة المواطنين التواصل مع ممثلي خدمة عملاء stc عن طريق إجراء محادثة حية بين الطرفين من خلال تطبيق My stc.

كما يمكن لكافة عملاء stc التواصل مع خدمة عملاء الشركة من خلال إرسال فاكس عبر رقم “8003030969”.

يمكن لكافة المواطنين الراغبين في الحصول على أي خدمة من الخدمات من خلال أي مشغل آخر الاتصال على رقم “0114555555”.

في حالة الرغبة في إرسال برقية هاتفية فيمكن للعملاء التواصل عبر رقم “969”.

كما يمكن للعملاء التواصل مع موظفي الشركة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أو “فيس بوك” الخاصة بالشركة.

أو من خلال التواصل من خلال رقم خدمة عملاء قطاع الأعمال من خارج المملكة العربية السعودية وهو “00966114520909”.

رقم خدمة عملاء stc من موبايلي

قامت شركة الاتصالات السعودية أيضاً بتوفير رقم يمكن لكافة العملاء التواصل من خلالة مع موظفي خدمة العملاء، حيث يمكنهم الاتصال على رقم stc الثابت”014536000″، كما يمكن التواصل من خلال الاتصال على أرقام التواصل الأخرى وهي “0535000000” أو رقم “0114555555”.

وبذلك نكون قد قمنا بعرض كافة المعلومات الهامة حول شركة الاتصالات السعودية، كما قمنا بعرض رقم stc المجاني الموحد،بالإضافة إلى ذلك فإننا قمنا بالتطرق إلى توضح طرق التواصل بين عملاء الشركة وخدمة العملاء.