تمويل كاش بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبهامش ربح ثابت من شركة تسهيل للتمويل

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عمر شويل - جدة تمويل كاش بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبهامش ربح ثابت منتج تمويلي تقدمه شركة تسهيل للتمويل للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية وذلك من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ الطلب كما توفر الشركة التمويل بخيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة تصل حتى 60 شهر، كما تتيح الشركة للعملاء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص فرصة الاستفادة من المنتج، وتأتي الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بإسم تسهيل للتمويل أحد أهم الشركات التي أدركت أهمية توفير تمويل بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية كما عملت الشركة على تلبية كافة متطلبات واحتياجات العملاء من خلال العروض التمويلية المتاحة لديها.

تمويل كاش بدون كفيل ولا تحويل الراتب من تسهيل

تقدم شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي كاش بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل وبفترات سداد مرنة حتى 60 شهر، كما توفر الشركة التمويل الشخصي بمبالغ تمويلية تبدأ من 4000 ريال سعودي وتصل حتى 100 ألف ريال سعودي وذلك من خلال خطوات سريعة في تنفيذ طلب الحصول على التمويل وهامش ربح ثابت حتى نهاية القرض، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على أهم مزايا التمويل المتاح لدي الشركة بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

تمويل مصمم بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. لا يحتاج هذا المنتج إلى وجود كفيل أو ضامن. تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهرى للعميل. خيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة تصل حتى 60 شهر. يتميز تمويل شركة تسهيل بهامش ربح ثابت حتى نهاية مدة التمويل. الموافقة الفورية من الشركة على طلب الحصول على المنتج. إجراءات ميسرة وغير معقدة لاستكمال طلب الحصول على تمويل كاش بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي تسهيل للتمويل. تمويل فوري متاح للسعوديين والمقيمين إيضاََ.

طريقة التقديم على تمويل تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب

يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على تمويل تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب وممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها الشركة التقديم على طلب المنتج من خلال تسجيل الدخول على رابط التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل وتعبئة كافة البيانات المطلوبة في نموذج طلب التمويل. تتيح الشركة للعملاء التقديم على طلب الحصول على تمويل كاش بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبهامش ربح ثابت من خلال زيارة فرع الشركة وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة والداعمة للبيانات الشخصية للمتقدم.

المستندات المطلوبة للحصول على المنتج

بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم السعودي وصورة من الإقامة للمتقدم المقيم.

العنوان الوطني للمتقدم.

للمتقدم الذي يعمل في القطاع العسكري يلزم تقديم بطاقة العمل وتعريف الراتب.

إذا كان المتقدم من المتقاعدين يشترط تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد.

شروط الاستحقاق