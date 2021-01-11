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عمر شويل - جدة يُتيح لك نظام صندوق التنمية العقاري الجديد الكثير من الخدمات والتي تقدم الدعم للمواطنين في المملكة العربية السعودية، فمن خلال ذلك النظام تستطيع التسجيل في الصندوق إلكترونياً، كما يوفر لك الاستفادة القصوى من الخدمات، التي يقدمها بسهولة، وفي هذه المقالة سيتم عرض النظام المتبع في الصندوق مع شرح كل الأنواع الخاصة بالقروض المتوفرة فيه، وطريقة التسجيل والشروط الواجب اتباعها لإتمام عملية التسجيل.

نظام صندوق التنمية العقاري الجديد

يعد نظام صـندوق التنمية العقـاري الجديد من الأنظمة الغير ربحية، والتي تهدف لتوفير الكثير من النشاطات والقروض، لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، كما أنه يقدم الكثير من الخدمات الأخرى، المتمثلة فى التالي:

توفير عملية شراء بيوت سكنية.

تقديم المال من أجل تمويل المباني في المملكة.

دعم المواطنين، عن طريق توفير إنشاء مشاريع عقارية تجارية، أو خاصة.

تقديم الكثير من القروض، والتي تكون بأهداف مختلفة.

أنواع القروض في الصندوق

يقدم نظام صندوق التنمية العقاري الجديد الكثير من القروض المختلفة، لكل المواطنين الموجودين في المملكة العربية السعودية، والتي تتمثل في الأنواع التالية:

تقديم القروض الشخصية الخاصة ببطاقات الائتمان.

قروض من أجل الزواج، وتعتبر من أكثر القروض التي يتزايد عليها الطلب.

القروض الخاصة بالكنف.

قروض من أجل العقارات.

قروض للدعم لإتمام الدراسة.

القروض المتعلقة بالتمويل للدعم.

كيفية التسجيل في نظام صندوق التنمية العقاري

توفر المملكة العربية السعودية طريقة، من أجل التسجيل في هذا النظام وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى نـظام صندوق التنمية العقاري مباشرة.

مباشرة. اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم النقر على خدمات المواطنين.

النقر على كلمة أو جملة تسجيل الدخول، الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع.

اضغط على إنشاء حساب.

اكتب كل المعلومات المطلوبة، من أجل إتمام عملية التسجيل.

اضغط على التالي.

ستصلك رسالة من أجل التفعيل.

اكتب في المكان المخصص رقم التفعيل، ثم انقر على تفعيل الحساب.

شروط التسجيل في البنك

يوجد مجموعة من الشروط الواجب الحرص على تنفيذها قبل التسجيل في بنك التنمية العقاري، من أجل الحصول على قرض، والمتمثلة في التالي: