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عمر شويل - جدة طرق تفعيل الهوية الرقمية، أصبحت الحكومات في مختلف الدول العربية والدول الأجنبية تقدم الكثير من الخدمات بصورة إلكترونية من أجل الحفاظ على المواطنين وسلامتهم من الإصابة بالوباء المستجد والمنتشر عالميًا فإنه لم يترك دولة إلا ونزل بها ولذلك تقدمت الحكومات نحو الإنترنت من أجل إتمام الخدمات عن بعد ومن بين تلك الخدمات التي قدمتها الحكومة في المملكة العربية السعودية هو تفعيل الهواية الرقمية.

تفعيل الهواية الرقمية إلكترونيًا

وزارة الداخلية السعودية أصدارات مؤخرًا خدمة تفعيل الهوية الرقمية إلاليكترونية من خلال منصة أبشر أفراد والتابعة لوزارة الداخلية وتتعاون مع هيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وذلك من خلال مركز المعلومات الوطني، ويستطيع المواطنين والأشخاص المقيمة في المملكة العربية السعودية تفعيل الهوية الرقمية من خلال عدة خطوات سوف نذكرها فيما يلي.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية إلاليكترونية

تحميل تطبيق أبشر أفراد .

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر أفراد من خلال التطبيق باستخدام حسابك الشخصي.

الضغط على أيقونة خدماتي.

الضغط على كلمة تحميل الهوية الرقمية.

رؤية البيانات في الهوية الشخصية والتأكد من البيانات الموجودة ثم الذهاب إلى أسفل الصحفة في منصة أبشر والضغط على تأكيد وتحميل الهوية الرقمية.



الهدف من الهوية الرقمية

الهوية تسهل عملية التحقيق من شخصية المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك في حالة عدم حمله للهوية الشخصية.

الهوية الرقمية نقطة تحول في التعاملات الإلكترونية من خلال تطويرها لتعامل مع الأفراد بصورة إلكترونية مع وزارة الداخلية بواسطة منصة أبشر أفراد الإلكترونية التابعة للوزارة.

أسباب تفعيل الهواية الرقمية

سهولة الحصول على الهوية في أي مكان تذهب إليه.

يستطيع الشخص تفعيل الهواية الرقمية دون الذهاب الي أحد المقرات الحكومية.

يتم تفعيل الهواية الرقمية من خلال منصة أبشر بصورة إلكترونية مجاني بدون دفع أي رسوم.

يستطيع الشخص الحصول على الهوية الرقمية بدون الحاجة إلى الإنترنت.

من خلال المقال يستطيع القاري معرفة الخطوات اللازمة لتفعيل الهواية الرقمية الخاصة به وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية وهي أبشر أفراد ويتم تفعيل الهواية في ذات الوقت بعد التأكد من بيانات المواطن