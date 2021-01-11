نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم خدمة العملاء زين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن شركة زين من أكبر شركات السعودية المنافسة على الإنترنت والاتصالات والرسائل النصية، وهذا يجعل العملاء يرغبون في معرفة مزيد عن أكواد وباقات الشركة، ولهذا يلجأون بمعرفة رقم خدمة العملاء زين حتى يستطيعوا الاستعلام والاستفسار عن كل ما يرغبون بمعرفته بمنتهى اليسر وبأي وقت، وتحديدًا زين لأن شركة زين من الشركات التي تحتل المرتبة الثالثة بالمملكة فيما يتعلق بالاتصالات، حيث تحتل شركة stc المرتبة الأولى، وتحتل شركة موبايلي المرتبة الثانية، كما تقوم شركة زين بإتاحة مجموعة ممتازة من خدمات الاتصالات للعملاء، ومن أهم تلك الخدمات هو وجود طرق تواصل متنوعة بين المستخدمين وبين خدمة العملاء.

شركة زين للاتصالات

من أهم البيانات التي تخص شركة زين، هو أنها واحدة من أفضل شركات الاتصالات بالسعودية، كما أنها تتبع شركة زين الكويتية، والدليل على أهمية شركة زين هو أن 70٪ من مستخدمي الهواتف بالسعودية تابعين للشركة.

يقع مقر شركة زين بواحة غرناطة، وتضع الشركة حدود ائتمان بحد أقصى 1000 ريال سعودي، وحد أدنى 200 ريال سعودي، بناءً على نظام التحكم والائتمان.

رقم خدمة العملاء زين

إن شركة زين تعد واحدة من أفضل الشركات بالسعودية، ولأن الأفضل لا يقدم إلا الأفضل، فتقدم الشركة مجموعة طرق للتواصل معها، وهذا في حالة رغبة العميل في التواصل مع خدمة العملاء من أجل الاستعلام عن أي شيء، أو من أجل حل المشكلات إذا وجدت، وإليك الآن أساليب التواصل مع الشركة:

إذا رغبت في التواصل مع شركة زين عبر خط الشركة فاتصل علي 959 أو على 966590000959.

ولو كنت ترغب في التواصل مع خدمة عملاء زين عبر خطوط غير تابعة للشركة فاتصل على 966590000959.

ولو رغبت في التواصل مع خدمة عملاء زين من أرقام أرضية فاتصل علي966590014477+، أو اتصل على 14477.

كما تستطيع الاتصال علي إدارة الشركة الرئيسية مباشرةً عبر الرقم الآتي: 966592411111+.

وتستطيع أيضاً التواصل مع شركة زين بطريقة مباشرة عبر موقع شركة زين الرسمي وإجراء محادثة مع فرد داخل خدمة العملاء، والاستفسار عما ترغب في معرفته، من خدمات ومن مشكلات، وغيرها.

شملت مقالتنا كل ما رغبتم بمعرفته عن رقم خدمة العملاء زين وعن أساليب التواصل مع الشركة، وكيف هي من الشركات التي يمكن الوثوق بها، والاعتماد عليها فيما يخص الاتصالات.