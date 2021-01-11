نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتاب الكثير من مستفيدى ومستفيدات مقطوعة الضمان الإجتماعي حالة من القلق حيال تأخر إعلان وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة والتى يحتاج إليها المستفيدين منها بسبب قلة الدخل المادى الذى أصاب الجميع بسبب زيادة الأسعار فى السلع والإحتياجات المهمة والأساسية مما أدى إلى أن جميع الفئات متوسطة ومعدومة الدخل لا يمكنهم أن يحيوا حياة كريمة ويوفروا جميع الإحتياجات الأساسية لأسرهم، لذلك تم وضع المساعدة المقطوعة كمنحة مهمة تساعد جميع المتقدمين أن يحيوا حياة كريمة ويرجع الفضل فى الحصول على المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب هى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية حيث تعتبر هى الراعى الرسمى الوحيد للحصول على المساعدات المقطوعة ووضع الأموال الخاصة بها فى البنوك لإستلامها وأيضاً وضع الشروط الخاصة بالمساعدة المقطوعة للحصول عليها، والمساعدة المقطوعة لمن لا يعرف عنها هى مساعدة مالية مشتقة من مقطوعة له عبر موقعنا “ثقفني” الضمان الإجتماعي ويتم استلامها كل عام فى ميعاد معين تحدده وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وذلك لأنها الراعى الرسمى والمسؤولة عن كل مايخص أموال المساعدة المقطوعة من وضع الشروط و تحديد موعد إيداع الأموال الخاصة بالبنوك وأيضاً تحديد موعد لصرف هذه الأموال، ولذلك تعتبر المساعدة المقطوعة من أكبر وأهم المساعدات المالية فى المملكة العربية السعودية والتى يتقدم لطلبها الآلاف من المواطنين سنوياً نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التى تمر بالبلاد.

شروط المساعدة المقطوعة

نوضح لكم الشروط المطلوبة فى الراغبين في الإستفادة من المساعدة المقطوعة كالتالي:

أن يكون الراغب فى التقديم سعودى الجنسية.

لا يكون بحوزته سجل تجارى.

لا يقل عمره عن 35 سنة.

ألا يكون المتقدم يتقاضى راتباً مرتفع في عمله.

أن يملك محل إقامة ثابت.

موعد صرف المقطوعة

ويمكن للمتوفر فيه كل هذه الشروط أن يسرع فى التقدم لطلب الحصول على المساعدة المقطوعة، ويريد الكثير من المستفيدين أن يعرفوا موعد صرف الأموال الخاصة بالمساعدة المقطوعة ولكن إلى الآن لم تقوم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بتحديد موعد للصرف هذا العام الى الآن لذلك انتظرونا نوضح لكم كل الأخبار التى تخص المساعدة المقطوعة وموعد صرفها.