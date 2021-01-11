نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج سند محمد بن سلمان للزواج في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج سند محمد بن سلمان للزواج، تساءل كثير من الناس عن مبادرة سند للمتزوجين التي أعلنها محمد بن سلمان، حيث خصصت هذه المبادرة للمتزوجين والمستقبليين لتقديم العون والمساعدة لهم ومشاركة سبل عيشهم، المؤسسة وهدفها غير ربحي بالكامل ومكرسة لتخفيف بعض الأعباء عن الأسرة السعودية.

تفاصيل برنامج سند محمد بن سلمان

تهدف مبادرة سند الزواج إلى دراسة أسباب تأخير الزواج بين الشباب وأهم المشاكل التي يواجهونها في المجتمع السعودي.

تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة المقبلين على الزواج في تقديم العون والمساعدة المادية للتغلب على المشاكل الصعبة التي تعيق زواجهم.

تعمل مؤسسة سند على معرفة كل احتياجات بناء أسرة وزواج جديد والعمل على تلبيتها.

تقوم هذه المبادرة على مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين استيفائها.

كيفية التسجيل في كفالة محمد بن سلمان

وأعلنت المبادرة عن مجموعة من الخطوات التي تمكن الراغبين في التسجيل على النحو التالي:

سجّل الدخول إلى المبادرة الإلكترونية

اختر مبادرة رباط الزواج.

اضغط على الشروط والمعايير وتأكد من مطابقتها.

أنشئ حسابًا جديدًا وأدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول الخاصة به.

اجتياز دورة التوعية المالية.

في انتظار الرسالة التي تدعم طلبك.

شروط التسجيل في تعهد الزواج

هناك مجموعة من الشروط المعلنة بالمبادرة والتي يجب على المتقدمين استيفائها وهي كالتالي:

توفر المؤهل الأكاديمي بحد أدنى من الثانوية العامة.

أن لا يتجاوز راتب المتقدم 4000 ألف ريال سعودي.

أن يكون الزوجان سعوديين.

أن تتراوح الأعمار بين 20-40 سنة للزوج وللزوجات بين 18-40 سنة.

أن يكون هذا الزواج لأول مرة لكلا الشعبين.

حضور محاضرة توعوية وتحقيق درجة 60٪ على الأقل

أن لا يتجاوز المهر خمسين ألف ريال سعودي.

الاستعلام عن مبادرة سند

يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن الطلبات المقدمة عبر موقع سند، وإليكم الخطوات بالتفصيل:

ادخل على موقع المبادرة

اختر مبادرة سند.

انقر فوق تقديم الطلب.

أدخل رقم الهوية وكلمة المرور السابقة لتسجيل الدخول من خلالها.

سترى حالة الطلب.

مبلغ مبادرة رباط الزواج

تساءل كثير من المهتمين بمبادرة رباط الزواج عن مقدار المبلغ المقدم من المبادرة للشخص المستوفي للشروط وكان الرد على النحو التالي:

وأعلن ولي العهد قيمة المبلغ المقدم للمتزوجين ليصبح 20 ألف ريال سعودي.

يجب أن تكون جميع الشروط والمواصفات المذكورة أعلاه هي نفسها للمتقدمين.

نفى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما تردد عن ربط اسم سند بالعاطلين عن العمل، حيث لا علاقة للمبادرة بدعم العاطلين، فهي تدعم عاملة الزواج المستقبلي التي لا يتجاوز راتبها 4،000،000 ريال سعودي.

أهداف مبادرة محمد بن سلمان لدعم الزواج

أسس محمد بن سلمان مبادرة سند لتحقيق مجموعة من الأهداف على النحو التالي:

البحث عن استقرار الشباب والعمل على تكوين أسرة جيدة وفعالة في المجتمع.

التغلب على معدلات العنوسة وتأخر الزواج.

مساعدة غير القادرين على الزواج وإعانتهم.

تحقيق مبدأ الاستقرار الأسري.

دعم الشباب غير القادرين على تكوين أسرة وتغيير بعض تصوراتهم السلبية عن الزواج.

املأ جميع احتياجات البيت السعودي قدر المستطاع.

الوصول إلى حياة كريمة ومستقرة.

وضع مجموعة من القواعد التي تدعم العمل الخيري في المملكة العربية السعودية.

برنامج سند محمد بن سلمان مبادرة خيرية لخدمة جميع الشباب ومساعدتهم على الزواج مقابل أجر وفق مجموعة من الشروط أهمها حملة الجنسية السعودية.