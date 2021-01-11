“إمارة الرياض”: ضبط 5 آلاف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة

بلادي – الرياض :
أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض 4 محال مخالفة، وضبطت 5 آلاف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.
جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس (الأحد)، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.
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