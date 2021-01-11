عبدالرحمن بن مساعد يرد على شخص اتهمه باستخدام “الواسطة” لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

بلادي – الرياض :
رد عبدالرحمن بن مساعد على شخص اتهمه باستخدام “واسطة” للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح أنه تقدم للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح عبر تطبيق “صحتي” مثل الآخرين، مشيرًا إلى أن معاناته من السمنة والضغط منحته أولوية للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح قبل 3 أسابيع والثانية اليوم.
وأشار إلى أن الأمر ليس له صلة بـ”الواسطة”، فأي شخص يحصل على الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع من الأولى.
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