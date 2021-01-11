“سكني”: ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020

بلادي – الرياض :

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اليوم (الإثنين)، عن وصول نسب الحجوزات في مشاريع ضاحية الجوان السكنية إلى 79% من حجم الوحدات في مشاريع الضاحية بنهاية عام 2020.

وأوضح البرنامج أن الضاحية تتضمّن 12 مشروعاً، هي: “شمس الديار، وإسكان الرياض، وعمائر الجوهرة، وإشراق ليفينج، وديار السعد، ومرسيه، والرابية، والمهندية، وسرايا الجوان، والنرجس فيو، ونساج تاون، وسرايا النرجس”.

كما أشار “سكني” إلى إن مشروعي ديار السعد وسرايا النرجس كانا الأعلى من حيث نسب الحجوزات بنسبة 100%، يليهما مشروعا سرايا الجوان والرابية بنسبة حجوزات وصلت إلى 98%، ثم مشروع نساج تاون بنسبة حجوزات بلغت 97%.

وتوفّر الضاحية أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، وتتسع لأكثر من 100 ألف نسمة، وتمتد على مساحة إجمالية تُقدر بـ 10.8 مليون م2، وتقع شمال مدينة الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

وتضم الضاحية مواقع مخصصة للمرافق الإدارية والحكومية، ومراكز تسوق تجارية، وحدائق مفتوحة ومغلقة، ومراكز للرعاية الصحية، ومدارس لمختلف المراحل التعليمية، وعدداً من المساجد.