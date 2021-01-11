الأمير بندر بن سلطان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بلادي – الرياض :
تلقى أمين مجلس الأمن الوطني السابق الأمير بندر بن سلطان، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في مركز اللقاحات بالرياض.
وكانت وزارة الصحة قد بدأت منتصف الشهر الماضي المرحلة الأولى من خطة التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك من خلال استهداف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بالفيروس.
يُذكر أن عددا كبيرا من المسؤولين، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس التاجي.
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