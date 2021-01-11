أخصائية اجتماعية توضح أسباب إطلاق بعض المشاهير إشاعات ضد أنفسهم

بلادي – الرياض :

أكدت الأخصائية الاجتماعية فاطمة الشريف أن بعض المشاهير قد يلجأون لإطلاق الإشاعات التي تُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض خاصة.

وأوضحت، خلال لقائها في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن بعضهم يطلق الإشاعات من أجل الحصول على مزيد من المتابعين أو لأغراض تخصه.

وأشارت إلى أن هذا النمط من التصرف خلق حالة من انعدام الشفافية، مؤكدة أنه من الصعب معرفة مصدر الإشاعات وما إذا كان الشخص المشهور نفسه هو مصدرها من عدمه.