بهدف تحديد الاختصاصات والمهام.. الحقيل يعتمد اللائحة التنظيمية للمراصد الحضرية

بلادي – الرياض :

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الاثنين، اللائحة التنظيمية للمراصد الحضرية لتعزيز سياسات التنمية الحضرية.

وحددت اللائحة اختصاصات ومهام المرصد الحضري الوطني، والتي تتمثل في إجراء دراسات المقارنة للمؤشرات الحضرية بين المناطق والمحافظات، وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات الحضرية وتحليلها، بالإضافة إلى بناء شراكات مع الجهات الحكومية وذات العلاقة لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة للرصد الحضري.

وتشمل المهام أيضًا تطوير نظام تقني لتدفق البيانات والمعلومات إلكترونياً بما يسهل للجهات الحكومية عملية الحصول عليها بيسر وبشكل دوري، فضلًا عن تطوير النظم التقنية وقواعد البيانات لجمع ومعالجة البيانات والمعلومات الخاصة بالمؤشرات الحضرية.

ونصت اللائحة التنظيمية للمراصد الحضرية على أن يكون للمرصد الحضري الوطني مجلس يتولى عملية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالرصد الحضري، ويُشكَّل بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، ويختص بإقرار السياسات الوطنية في مجال الرصد الحضري والإستراتيجيات العامة المتعلقة بنشاط المرصد الحضري الوطني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

وتهدف اللائحة إلى تطوير عمليات المرصد الحضري الوطني، كما تضع ضوابط للإشراف على المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية المناسبة لإنشاء شبكة معلوماتية بين المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية والجهات ذات العلاقة لتعزيز سياسات التنمية الحضرية.